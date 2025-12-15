DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,99 +2,7%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.560 +1,9%Euro1,1732 -0,1%Öl61,35 +0,2%Gold4.342 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T BASF BASF11 RENK RENK73 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Übernahme durch UniCredit ergibt laut Commerzbank-Chefin aktuell keinen Sinn -- BVB im Fokus
Top News
Neuer Anlauf für Weihnachtsrally: DAX mit positivem Start in die Woche Neuer Anlauf für Weihnachtsrally: DAX mit positivem Start in die Woche
ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Neuer Anlauf für Weihnachtsrally: DAX mit positivem Start in die Woche

15.12.25 09:03 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - Kommt die Jahresendrally doch noch? DAX zum Wochenstart höher | finanzen.net

Nach dem Rücksetzer vom Freitag geht es am Montag, zum Start in die letzte volle Handelswoche vor Weihnachten, für den DAX wieder nach oben.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.186,5 PKT -108,1 PKT -0,45%
Charts|News|Analysen

Der DAX steigt am Montag im XETRA-Haupthandel zunächst um um 0,46 Prozent auf 24.297,64 Punkte.

Wer­bung

Aktuelle DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Hoffen auf Jahresendrally geht weiter

Nach dem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk der US-Notenbank Fed mit einer nochmaligen Zinssenkung hoffen die Anleger in der letzten vollen Handelswoche vor Weihnachten auf eine Fortsetzung der jüngsten Aktienmarkt-Rally. Damit könnte aus dem bisher guten Dezember-Lauf tatsächlich noch die viel zitierte Jahresendrally werden. Für Gegenwind könnten allerdings kurz vor dem Wochenende abermals aufgekommene Sorgen über die Rentabilität der milliardenschweren Investitionen vieler Tech-Konzern in Künstliche Intelligenz sorgen.

Laut Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets bleibt der DAX mit seinem jüngsten Anstieg zunächst "exakt im Fahrplan", denn üblicherweise ist der Dezember ein starker Börsenmonat. Aktuell hat der deutsche Leitindex in diesem Monat "erst" eineinhalb Prozent gewonnen.

Wer­bung

US-Daten zum Arbeitsmarkt werden nachgeholt

Zum Wochenstart dürften sich die Anleger nun bereits auf den US-Arbeitsmarktbericht vorbereiten, der am Dienstag in den Vereinigten Staaten für Oktober und November nachgeholt wird. Wegen des wochenlangen Regierungsstillstands hatte die US-Notenbank Fed zuletzt im Dunkeln getappt, was die Situation am Jobmarkt betrifft. Neben dem Eindämmen der Inflation ist die Vollbeschäftigung das zweite entscheidende Ziel der amerikanischen Währungshüter.

Wichtige Veröffentlichungen stehen noch vor ruhigerer Feiertagsphase an

Wer­bung

Vor der ruhigeren Feiertagsphase stehen im weiteren Verlauf dieser Woche dann auch noch einige andere wichtige Termine auf der Agenda. So entscheiden am Donnerstag die EZB und die Bank of England über das Niveau der Leitzinsen, am Freitag folgt noch die Bank of Japan. Zudem werden in Deutschland am Dienstag der ZEW-Index und der ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Maksim Kabakou / Shutterstock.com