DAX 23.759 +0,7%
DAX fester -- Börsen in Fernost freundlich -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- Munich Re, Porsche, Nordex, RWE, HelloFresh, CTS Eventim, Amazon im Fokus
Top News
Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet
E.ON-Aktie steigt: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial E.ON-Aktie steigt: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial
215,15 EUR -0,15 EUR -0,07 %
STU
252,77 USD +0,01 USD ±0,00 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 242,86 Mrd. EUR

KGV 22,84 Div. Rendite 1,28%
WKN A1T7LU

ISIN US8725901040

Symbol TMUS

Bernstein Research

T-Mobile US Market-Perform

08:51 Uhr
T-Mobile US Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US nach einer Gesprächsrunde mit mehreren Managern mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Die US-Tochter der Deutschen Telekom habe bei der Umsetzung ihrer operativen Prioritäten gute Arbeit geleistet, schrieb Laurent Yoon am Montag. Das Management konzentriere sich darauf, den Wachstumskurs konsequent fortzusetzen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:28 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 265,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 252,76		 Abst. Kursziel*:
4,84%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 252,77		 Abst. Kursziel aktuell:
4,84%
Analyst Name:
Laurent Yoon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 278,75

*zum Zeitpunkt der Analyse

