Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 sackt mittags ab

NASDAQ 100-Performance im Fokus

Das macht der NASDAQ 100.

Am Donnerstag notiert der NASDAQ 100 um 17:56 Uhr via NASDAQ 0,41 Prozent tiefer bei 24.797,82 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,511 Prozent auf 24.771,65 Punkte an der Kurstafel, nach 24.898,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24.890,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24.708,04 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,937 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, stand der NASDAQ 100 bei 25.529,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 24.640,52 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 22.175,60 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1,62 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26.165,08 Punkten. Bei 24.387,47 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit eBay (+ 4,60 Prozent auf 85,96 USD), Axon Enterprise (+ 1,90 Prozent auf 438,30 USD), T-Mobile US (+ 1,32 Prozent auf 216,06 USD), Zoom Communications (+ 1,18 Prozent auf 92,20 USD) und Baker Hughes (+ 1,11 Prozent auf 62,23 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Booking (-6,86 Prozent auf 3.977,00 USD), Cadence Design Systems (-3,50 Prozent auf 294,34 USD), Cognizant (-3,49 Prozent auf 64,48 USD), ON Semiconductor (-3,42 Prozent auf 68,24 USD) und Microchip Technology (-3,41 Prozent auf 76,41 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 8.174.379 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,808 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,72 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net