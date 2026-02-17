Zuversicht in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag

NASDAQ 100-Performance im Fokus

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Der NASDAQ 100 verbucht im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr Gewinne in Höhe von 0,99 Prozent auf 24.945,32 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,175 Prozent auf 24.744,87 Punkte an der Kurstafel, nach 24.701,60 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25.057,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.696,83 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,54 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, einen Stand von 25.529,26 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24.503,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 22.164,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 1,03 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 26.165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24.387,47 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Cadence Design Systems (+ 9,03 Prozent auf 309,07 USD), AppLovin (+ 7,53 Prozent auf 404,71 USD), Micron Technology (+ 6,06 Prozent auf 423,99 USD), CoStar Group (+ 5,42 Prozent auf 48,22 USD) und Synopsys (+ 5,28 Prozent auf 444,25 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Palo Alto Networks (-5,91 Prozent auf 153,84 USD), Constellation Energy (-2,38 Prozent auf 295,81 USD), ON Semiconductor (-2,32 Prozent auf 70,29 USD), T-Mobile US (-2,25 Prozent auf 214,67 USD) und NXP Semiconductors (-1,99 Prozent auf 240,21 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18.139.612 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,754 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

