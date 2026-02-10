DAX24.929 -0,2%Est506.054 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -2,7%Nas23.029 -0,3%Bitcoin56.371 -2,6%Euro1,1872 -0,2%Öl69,83 +1,1%Gold5.058 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Gerresheimer A0LD6E BASF BASF11 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Wall Street fällt zurück -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Top News
MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zahlen präsentiert

Zahlen von T-Mobile US verhelfen Deutsche Telekom-Aktie nach oben

11.02.26 17:10 Uhr
T-Mobile enttäuscht beim Gewinn - Deutsche Telekom-Aktie steigt nach Jahreshoch | finanzen.net

Die Bilanzvorlage der US-Tochter T-Mobile hat auch Folgen für die Aktie des Mutterkonzerns Deutsche Telekom. Das tut sich am Aktienmarkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
30,66 EUR 0,36 EUR 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
T-Mobile US
171,46 EUR 6,72 EUR 4,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktien der Telekom haben am Mittwoch nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen der Mobilfunk-Tochter T-Mobile US zunächst nachgegeben, bevor sie erneut zulegten. Zunächst ging es mit 30,71 Euro knapp auf ein neues Jahreshoch, zuletzt gewannen die Aktien im XETRA-Handel aber 1,56 Prozent auf 30,67 Euro.

Wer­bung

T-Mobile US übertraf im vierten Quartal beim Umsatz leicht die Erwartungen, blieb beim Ergebnis je Aktie allerdings darunter. Der wichtige Neukundenzustrom überzeugte derweil. Die Aktien des US-Mobilfunkers steigen im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,7 Prozent auf 204,81 US-Dollar.

Deutsche Telekom plant 2026 keine Verkäufe von T-Mobile-Aktien

Die Deutsche Telekom hegt gegenwärtig keine Pläne, in diesem Jahr Anteile an ihrer US-Tochter zu verkaufen. Dies gelte ausdrücklich auch im Zusammenhang mit dem laufenden Aktienrückkaufprogramm von T-Mobile US, wie der Bonner DAX-Konzern, der derzeit noch 52,8 Prozent des T-Mobile-Kapitals hält, mitteilte. Seit der letzten Transaktion Ende Oktober vergangenen Jahres hat die Deutsche Telekom keine T-Mobile-Aktien mehr veräußert.

"T-Mobile US hat im Geschäftsjahr 2025 erneut starke Ergebnisse geliefert und ist klar auf Kurs, die beim Capital Markets Day 2024 gesetzten Ziele zu erreichen. Als Mehrheitsaktionärin stehen wir fest hinter der Strategie und der Ausrichtung auf ein starkes und nachhaltiges Ergebniswachstum von T-Mobile US", sagte Telekom-Konzernchef Tim Höttges. "Wir planen für 2026 nicht, T-Mobile-US-Aktien aus unserem Bestand veräußern, auch nicht in den laufenden Aktienrückkauf hinein. Darüber hinaus prüfen wir fortlaufend Möglichkeiten, unsere Beteiligung weiter zu erhöhen, sofern dies strategisch sinnvoll und finanziell attraktiv ist."

Wer­bung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) / DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: T-Mobile US und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
05.02.2026Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.01.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
27.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
21.01.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
05.02.2026Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.01.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
27.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
21.01.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen