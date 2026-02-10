Zahlen von T-Mobile US verhelfen Deutsche Telekom-Aktie nach oben
Die Bilanzvorlage der US-Tochter T-Mobile hat auch Folgen für die Aktie des Mutterkonzerns Deutsche Telekom. Das tut sich am Aktienmarkt.
Werte in diesem Artikel
Die Aktien der Telekom haben am Mittwoch nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen der Mobilfunk-Tochter T-Mobile US zunächst nachgegeben, bevor sie erneut zulegten. Zunächst ging es mit 30,71 Euro knapp auf ein neues Jahreshoch, zuletzt gewannen die Aktien im XETRA-Handel aber 1,56 Prozent auf 30,67 Euro.
T-Mobile US übertraf im vierten Quartal beim Umsatz leicht die Erwartungen, blieb beim Ergebnis je Aktie allerdings darunter. Der wichtige Neukundenzustrom überzeugte derweil. Die Aktien des US-Mobilfunkers steigen im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,7 Prozent auf 204,81 US-Dollar.
Deutsche Telekom plant 2026 keine Verkäufe von T-Mobile-Aktien
Die Deutsche Telekom hegt gegenwärtig keine Pläne, in diesem Jahr Anteile an ihrer US-Tochter zu verkaufen. Dies gelte ausdrücklich auch im Zusammenhang mit dem laufenden Aktienrückkaufprogramm von T-Mobile US, wie der Bonner DAX-Konzern, der derzeit noch 52,8 Prozent des T-Mobile-Kapitals hält, mitteilte. Seit der letzten Transaktion Ende Oktober vergangenen Jahres hat die Deutsche Telekom keine T-Mobile-Aktien mehr veräußert.
"T-Mobile US hat im Geschäftsjahr 2025 erneut starke Ergebnisse geliefert und ist klar auf Kurs, die beim Capital Markets Day 2024 gesetzten Ziele zu erreichen. Als Mehrheitsaktionärin stehen wir fest hinter der Strategie und der Ausrichtung auf ein starkes und nachhaltiges Ergebniswachstum von T-Mobile US", sagte Telekom-Konzernchef Tim Höttges. "Wir planen für 2026 nicht, T-Mobile-US-Aktien aus unserem Bestand veräußern, auch nicht in den laufenden Aktienrückkauf hinein. Darüber hinaus prüfen wir fortlaufend Möglichkeiten, unsere Beteiligung weiter zu erhöhen, sofern dies strategisch sinnvoll und finanziell attraktiv ist."
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) / DOW JONES
Übrigens: T-Mobile US und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Deutsche Telekom News
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com