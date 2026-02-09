DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 -0,6%Nas23.239 +0,9%Bitcoin58.065 -1,4%Euro1,1904 -0,1%Öl69,11 ±-0,0%Gold5.033 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Stellantis A2QL01 BASF BASF11 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Grün -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TeamViewer mit vorsichtigem Ausblick für 2026 -- TUI bestätigt Ausblick
Top News
Ausblick: TotalEnergies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: TotalEnergies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
DAX am Dienstag wohl mit Kampf um 25.000-Punkte-Marke: Kleiner Rückschlag voraus DAX am Dienstag wohl mit Kampf um 25.000-Punkte-Marke: Kleiner Rückschlag voraus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Erwartungen im Überblick

Ausblick: T-Mobile US mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

10.02.26 07:08 Uhr
NASAQ-Wert T-Mobile US-Aktie im Fokus: Das erwarten die Experten von der Zahlenvorlage | finanzen.net

T-Mobile US vor Zahlenvorlage - das erwarten Experten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
164,76 EUR -0,74 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

T-Mobile US äußert sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Wer­bung

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,05 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 20,23 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,57 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten ein Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 24,17 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 21,87 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 24 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 9,90 USD je Aktie, gegenüber 9,66 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 25 Analysten durchschnittlich auf 88,13 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 81,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: T-Mobile US und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf T-Mobile US

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf T-Mobile US

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu T-Mobile US

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
03.02.2026T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026T-Mobile US OverweightBarclays Capital
22.12.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
15.12.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.12.2025T-Mobile US BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.02.2026T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026T-Mobile US OverweightBarclays Capital
15.12.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.12.2025T-Mobile US BuyUBS AG
28.10.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.12.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
24.10.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für T-Mobile US nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen