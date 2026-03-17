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WKN A1T7LU

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ISIN US8725901040

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Symbol TMUS

JP Morgan Chase & Co.

T-Mobile US Overweight

08:21 Uhr
T-Mobile US Overweight
Aktie in diesem Artikel
T-Mobile US
184,58 EUR 0,02 EUR 0,01%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat T-Mobile US mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Aktie der Deutsche-Telekom-Tochter steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Vor den anstehenden Quartalszahlen passte Sebastiano Petti seine Schätzungen an jüngste Unternehmensaussagen sowie Branchentrends an. Er senkte in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick die Prognose für die Neukundenzahl und geringfügig für die Umsätze mit Dienstleistungen. Dagegen ist er für das operative Ergebnis (Core Ebitda) nun optimistischer als bisher./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:26 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 213,35		 Abst. Kursziel*:
40,61%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 213,36		 Abst. Kursziel aktuell:
40,61%
Analyst Name:
Sebastiano C Petti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 269,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu T-Mobile US

08:21 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
13.02.26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
12.02.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 T-Mobile US Overweight Barclays Capital
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