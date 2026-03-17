T-Mobile US Aktie
Marktkap. 205,11 Mrd. EURKGV 20,89 Div. Rendite 1,80%
WKN A1T7LU
ISIN US8725901040
Symbol TMUS
T-Mobile US Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat T-Mobile US mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Aktie der Deutsche-Telekom-Tochter steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Vor den anstehenden Quartalszahlen passte Sebastiano Petti seine Schätzungen an jüngste Unternehmensaussagen sowie Branchentrends an. Er senkte in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick die Prognose für die Neukundenzahl und geringfügig für die Umsätze mit Dienstleistungen. Dagegen ist er für das operative Ergebnis (Core Ebitda) nun optimistischer als bisher./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
|Unternehmen:
T-Mobile US
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 300,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 213,35
|Abst. Kursziel*:
40,61%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 213,36
|Abst. Kursziel aktuell:
40,61%
|
Analyst Name:
Sebastiano C Petti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 269,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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