Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich fester

NASDAQ 100-Entwicklung

Der NASDAQ 100 stieg am Abend.

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,13 Prozent höher bei 24.655,34 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,09 Prozent auf 24.646,18 Punkte an der Kurstafel, nach 24.380,73 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 24.794,29 Punkte, das Tagestief hingegen 24.606,46 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Wert von 24.732,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25.132,94 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, einen Wert von 19.704,64 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,19 Prozent zurück. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26.165,08 Punkte. Bei 24.289,23 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Dollar Tree (+ 6,42 Prozent auf 114,36 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,62 Prozent auf 147,52 USD), Arm (+ 5,14 Prozent auf 121,70 USD), Marvell Technology (+ 4,23 Prozent auf 91,58 USD) und Mondelez (+ 4,14 Prozent auf 57,16 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil CrowdStrike (-4,06 Prozent auf 423,84 USD), PepsiCo (-1,35 Prozent auf 157,72 USD), Starbucks (-1,34 Prozent auf 97,82 USD), Axon Enterprise (-1,32 Prozent auf 489,64 USD) und T-Mobile US (-1,18 Prozent auf 214,82 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 51.747.954 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,833 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 1,92 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net