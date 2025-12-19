Bernstein Research

T-Mobile US Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Mit Anbieter wie Starlink dürfte der US-Telekommarkt vor weiteren tendenziell einschneidenden Entwicklungen im Breitband-Segment stehen, schrieb Laurent Yoon in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Mobilfunkgeschäft sei hingegen ein eher unwahrscheinliches Betätigungsfeld für Betreiber von LEO-Satelliten (Low Earth Orbit, niedriger Orbit). Insgesamt sollten die etablierten Telekomkonzerne daher bei den Konsumenten weiterhin mit Komplettangeboten - also Paketlösungen - punkten können./mis/ajx

