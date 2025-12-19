T-Mobile US Aktie
Marktkap. 187,67 Mrd. EURKGV 22,84 Div. Rendite 1,28%
WKN A1T7LU
ISIN US8725901040
Symbol TMUS
T-Mobile US Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Mit Anbieter wie Starlink dürfte der US-Telekommarkt vor weiteren tendenziell einschneidenden Entwicklungen im Breitband-Segment stehen, schrieb Laurent Yoon in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Mobilfunkgeschäft sei hingegen ein eher unwahrscheinliches Betätigungsfeld für Betreiber von LEO-Satelliten (Low Earth Orbit, niedriger Orbit). Insgesamt sollten die etablierten Telekomkonzerne daher bei den Konsumenten weiterhin mit Komplettangeboten - also Paketlösungen - punkten können./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 19:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 19:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com
Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform
|Unternehmen:
T-Mobile US
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 265,00
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
$ 196,73
|Abst. Kursziel*:
34,70%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
$ 196,75
|Abst. Kursziel aktuell:
34,69%
|
Analyst Name:
Laurent Yoon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 283,75
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu T-Mobile US
|08:21
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|15.12.25
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|28.10.25
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|08:21
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|15.12.25
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|28.10.25
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|28.10.25
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.16
|T-Mobile US Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|10.12.14
|T-Mobile US Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|08:21
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets