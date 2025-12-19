DAX 24.330 +0,2%ESt50 5.765 +0,1%MSCI World 4.418 +0,1%Top 10 Crypto 11,91 +1,4%Nas 23.308 +1,3%Bitcoin 76.431 +1,0%Euro 1,1732 +0,1%Öl 61,01 +0,8%Gold 4.415 +1,8%
T-Mobile US Aktie

Marktkap. 187,67 Mrd. EUR

KGV 22,84 Div. Rendite 1,28%
WKN A1T7LU

ISIN US8725901040

Symbol TMUS

Bernstein Research

T-Mobile US Market-Perform

08:21 Uhr
T-Mobile US Market-Perform
T-Mobile US
167,66 EUR -1,14 EUR -0,68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Mit Anbieter wie Starlink dürfte der US-Telekommarkt vor weiteren tendenziell einschneidenden Entwicklungen im Breitband-Segment stehen, schrieb Laurent Yoon in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Mobilfunkgeschäft sei hingegen ein eher unwahrscheinliches Betätigungsfeld für Betreiber von LEO-Satelliten (Low Earth Orbit, niedriger Orbit). Insgesamt sollten die etablierten Telekomkonzerne daher bei den Konsumenten weiterhin mit Komplettangeboten - also Paketlösungen - punkten können./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 19:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 19:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 265,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 196,73		 Abst. Kursziel*:
34,70%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 196,75		 Abst. Kursziel aktuell:
34,69%
Analyst Name:
Laurent Yoon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 283,75

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu T-Mobile US

08:21 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
15.12.25 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 T-Mobile US Buy UBS AG
28.10.25 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
24.10.25 T-Mobile US Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

