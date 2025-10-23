DAX 24.208 +0,2%ESt50 5.668 +0,5%MSCI World 4.346 +0,1%Top 10 Crypto 15,44 +1,6%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.993 +1,3%Euro 1,1610 -0,1%Öl 65,54 -0,6%Gold 4.093 -0,8%
Wilde Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie setzen sich fort - Analysten warnen vor Kauf
Nach Kursdelle der Reddit-Aktie im Oktober - So nimmt ein Analyst Anlegern die Sorgen vor einem Abwärtstrend
T-Mobile US Aktie

190,10 EUR +0,90 EUR +0,48 %
Marktkap. 220,3 Mrd. EUR

KGV 22,84 Div. Rendite 1,28%
WKN A1T7LU

ISIN US8725901040

Symbol TMUS

Bernstein Research

T-Mobile US Market-Perform

08:46 Uhr
T-Mobile US Market-Perform
T-Mobile US
190,10 EUR 0,90 EUR 0,48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Die überraschend guten Quartalszahlen und die Ausblicksanhebung verdienten eine Feier mit Champagner für den scheidenden Chef Mike Sievert, schrieb Laurent Yoon in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht des Telekommunikationskonzerns. Überschattet werde die gute Entwicklung allerdings durch das schwierige Branchenumfeld./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 265,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 219,99		 Abst. Kursziel*:
20,46%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 220,00		 Abst. Kursziel aktuell:
20,45%
Analyst Name:
Laurent Yoon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 283,75

*zum Zeitpunkt der Analyse

