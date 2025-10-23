T-Mobile US Aktie
Marktkap. 220,3 Mrd. EURKGV 22,84 Div. Rendite 1,28%
WKN A1T7LU
ISIN US8725901040
Symbol TMUS
T-Mobile US Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Die überraschend guten Quartalszahlen und die Ausblicksanhebung verdienten eine Feier mit Champagner für den scheidenden Chef Mike Sievert, schrieb Laurent Yoon in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht des Telekommunikationskonzerns. Überschattet werde die gute Entwicklung allerdings durch das schwierige Branchenumfeld./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform
|Unternehmen:
T-Mobile US
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 265,00
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
$ 219,99
|Abst. Kursziel*:
20,46%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
$ 220,00
|Abst. Kursziel aktuell:
20,45%
|
Analyst Name:
Laurent Yoon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 283,75
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu T-Mobile US
|08:01
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
