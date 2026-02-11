T-Mobile US Aktie
Marktkap. 187,89 Mrd. EURKGV 22,84 Div. Rendite 1,28%
WKN A1T7LU
ISIN US8725901040
Symbol TMUS
T-Mobile US Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Sebastiano Petti sieht auch für die aktualisierten Jahresziele noch Spielraum, wie er am Donnerstag schrieb./rob/ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:33 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com
Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
|Unternehmen:
T-Mobile US
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 300,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 209,54
|Abst. Kursziel*:
43,17%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 215,74
|Abst. Kursziel aktuell:
39,06%
|
Analyst Name:
Sebastiano C Petti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 273,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu T-Mobile US
|15:41
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:41
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:41
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.16
|T-Mobile US Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|10.12.14
|T-Mobile US Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|22.12.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets