VERBIO-Aktie dennoch tiefer: Umsatz und operativer Gewinn klettern
Fastly-Aktie nach Bilanz +60%: Edge-Cloud-Spezialist gelingt der Turnaround
T-Mobile US Aktie

177,28 EUR +1,20 EUR +0,68 %
STU
215,74 USD +6,20 USD +2,96 %
BTT
Marktkap. 187,89 Mrd. EUR

KGV 22,84 Div. Rendite 1,28%
WKN A1T7LU

ISIN US8725901040

Symbol TMUS

JP Morgan Chase & Co.

T-Mobile US Overweight

15:41 Uhr
T-Mobile US
177,28 EUR 1,20 EUR 0,68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Sebastiano Petti sieht auch für die aktualisierten Jahresziele noch Spielraum, wie er am Donnerstag schrieb./rob/ag/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:33 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 209,54		 Abst. Kursziel*:
43,17%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 215,74		 Abst. Kursziel aktuell:
39,06%
Analyst Name:
Sebastiano C Petti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 273,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu T-Mobile US

15:41 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:41 T-Mobile US Overweight Barclays Capital
11.02.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 T-Mobile US Outperform RBC Capital Markets
03.02.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu T-Mobile US

finanzen.net Lukrativer T-Mobile US-Einstieg? S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren eingebracht S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Verluste in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start im Minus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für T-Mobile US auf 245 Dollar - 'Overweight'
finanzen.net Börse New York in Grün: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Plus
dpa-afx T-Mobile US-Aktie trotzdem höher: Weniger Mobilfunkkunden als erwartet gewonnen
finanzen.net Zahlen von T-Mobile US verhelfen Deutsche Telekom-Aktie nach oben
finanzen.net T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Mittwochabend freundlich
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt T-Mobile US auf 'Overweight' - Ziel 300 Dollar
finanzen.net T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Nachmittag im Minusbereich
MotleyFool T-Mobile US (TMUS) Q4 2025 Earnings Transcript
Benzinga Here&#39;s How Much $1000 Invested In T-Mobile US 10 Years Ago Would Be Worth Today
Benzinga Price Over Earnings Overview: T-Mobile US
Benzinga $1000 Invested In T-Mobile US 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
Benzinga Here&#39;s How Much $100 Invested In T-Mobile US 10 Years Ago Would Be Worth Today
NewsBTC Bitcoin’s $126K Sprint May Be Over — Fidelity Predicts 2026 Slide
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning T-Mobile US Stock In The Last 10 Years
Benzinga Price Over Earnings Overview: T-Mobile US
