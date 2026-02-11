DAX 25.072 +0,9%ESt50 6.076 +0,7%MSCI World 4.579 +0,2%Top 10 Crypto 8,5670 +0,2%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 56.448 +0,1%Euro 1,1886 +0,1%Öl 69,66 +0,0%Gold 5.073 -0,2%
Top News
Analysten: Gold und Silber werden immer mehr zu einem Spekulationsobjekt
DAX am Donnerstag deutlich in der Gewinnzone - 25.000-Punkte-Marke überschritten
T-Mobile US Aktie

176,14 EUR +0,06 EUR +0,03 %
STU
209,54 USD ±0,00 USD ±0,00 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 187,89 Mrd. EUR

KGV 22,84 Div. Rendite 1,28%
WKN A1T7LU

ISIN US8725901040

Symbol TMUS

Aktie in diesem Artikel
T-Mobile US
176,14 EUR 0,06 EUR 0,03%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für T-Mobile US von 240 auf 245 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Kannan Venkateshwar verzeichnet nach den Quartalsberichten der drei großen US-Mobilfunkanbieter T-Mobile US, Verizon und AT&T einen positiven Stimmungsumschwung, den er so schnell nicht erwartet hatte. Zum Teil sei er wohl aber auch auf eine Branchenrotation hinein in die Defensive zurückzuführen, so der Experte am Donnerstag. Mit dem Ausblick der Telekom-Tochter dürfte sich die Wettbewerbs-Balance in der Branche halten./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 245,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 209,54		 Abst. Kursziel*:
16,92%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 209,54		 Abst. Kursziel aktuell:
16,92%
Analyst Name:
Kannan Venkateshwar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 273,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

