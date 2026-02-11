T-Mobile US Aktie
Marktkap. 187,89 Mrd. EURKGV 22,84 Div. Rendite 1,28%
WKN A1T7LU
ISIN US8725901040
Symbol TMUS
T-Mobile US Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für T-Mobile US von 240 auf 245 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Kannan Venkateshwar verzeichnet nach den Quartalsberichten der drei großen US-Mobilfunkanbieter T-Mobile US, Verizon und AT&T einen positiven Stimmungsumschwung, den er so schnell nicht erwartet hatte. Zum Teil sei er wohl aber auch auf eine Branchenrotation hinein in die Defensive zurückzuführen, so der Experte am Donnerstag. Mit dem Ausblick der Telekom-Tochter dürfte sich die Wettbewerbs-Balance in der Branche halten./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com
Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
|Unternehmen:
T-Mobile US
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 245,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 209,54
|Abst. Kursziel*:
16,92%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 209,54
|Abst. Kursziel aktuell:
16,92%
|
Analyst Name:
Kannan Venkateshwar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 273,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu T-Mobile US
|08:41
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|08:41
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|08:41
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|13.04.16
|T-Mobile US Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|10.12.14
|T-Mobile US Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|22.12.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets