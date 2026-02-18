DAX 25.167 -0,4%ESt50 6.077 -0,4%MSCI World 4.541 +0,0%Top 10 Crypto 8,6295 -1,8%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.696 +0,5%Euro 1,1804 +0,2%Öl 71,44 +1,6%Gold 5.016 +0,8%
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.
T-Mobile US Aktie

180,70 EUR -0,56 EUR -0,31 %
STU
212,99 USD -0,26 USD -0,12 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 205,02 Mrd. EUR

KGV 20,89 Div. Rendite 1,80%
WKN A1T7LU

ISIN US8725901040

Symbol TMUS

Bernstein Research

T-Mobile US Market-Perform

10:01 Uhr
T-Mobile US Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
T-Mobile US
180,70 EUR -0,56 EUR -0,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 245 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Laurent Yoon zog am Donnerstag ein Fazit vom vierten Quartal in der US-Telekombranche, die das Jahr 2025 in einem Umfeld intensiven Wettbewerbs beendet habe. 2026 werde deshalb nun viel vom Verhalten der einzelnen Marktteilnehmer abhängig sein./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 05:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 245,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 213,25		 Abst. Kursziel*:
14,89%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 212,99		 Abst. Kursziel aktuell:
15,03%
Analyst Name:
Laurent Yoon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 269,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu T-Mobile US

10:01 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
13.02.26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
12.02.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 T-Mobile US Overweight Barclays Capital
11.02.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

