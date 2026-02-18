T-Mobile US Aktie
Marktkap. 205,02 Mrd. EURKGV 20,89 Div. Rendite 1,80%
WKN A1T7LU
ISIN US8725901040
Symbol TMUS
T-Mobile US Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 245 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Laurent Yoon zog am Donnerstag ein Fazit vom vierten Quartal in der US-Telekombranche, die das Jahr 2025 in einem Umfeld intensiven Wettbewerbs beendet habe. 2026 werde deshalb nun viel vom Verhalten der einzelnen Marktteilnehmer abhängig sein./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 05:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform
|Unternehmen:
T-Mobile US
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 245,00
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
$ 213,25
|Abst. Kursziel*:
14,89%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
$ 212,99
|Abst. Kursziel aktuell:
15,03%
|
Analyst Name:
Laurent Yoon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 269,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
