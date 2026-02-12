T-Mobile US Aktie
Marktkap. 194,69 Mrd. EURKGV 20,89 Div. Rendite 1,80%
WKN A1T7LU
ISIN US8725901040
Symbol TMUS
T-Mobile US Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US von 265 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen des Mobilfunkanbieters zum vierten Quartal hätten nur teilweise überzeugt, schrieb Matthias Volkert am Freitag in seinem Resümee. Die Aussagen des Managements auf dem Kapitalmarkttag der Deutsche-Telekom-Tochter für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 unterstrichen aber die
Stärke des Geschäftsmodells./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 11:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: T-Mobile US Kaufen
|Unternehmen:
T-Mobile US
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 214,68
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 214,01
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthias Volkert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 273,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu T-Mobile US
|12:46
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
