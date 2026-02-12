DAX 24.840 -0,1%ESt50 5.976 -0,6%MSCI World 4.503 -0,3%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.464 +1,3%Euro 1,1860 -0,1%Öl 67,14 -0,6%Gold 4.972 +1,0%
T-Mobile US Aktie

180,56 EUR -0,78 EUR -0,43 %
214,01 USD +4,47 USD +2,13 %
Marktkap. 194,69 Mrd. EUR

KGV 20,89 Div. Rendite 1,80%
WKN A1T7LU

ISIN US8725901040

DZ BANK

T-Mobile US Kaufen

12:46 Uhr
T-Mobile US Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US von 265 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen des Mobilfunkanbieters zum vierten Quartal hätten nur teilweise überzeugt, schrieb Matthias Volkert am Freitag in seinem Resümee. Die Aussagen des Managements auf dem Kapitalmarkttag der Deutsche-Telekom-Tochter für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 unterstrichen aber die

Stärke des Geschäftsmodells./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 11:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Kaufen

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 214,68		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 214,01		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthias Volkert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 273,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu T-Mobile US

12:46 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
12.02.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 T-Mobile US Overweight Barclays Capital
11.02.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 T-Mobile US Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

