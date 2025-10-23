T-Mobile US Aktie
Marktkap. 220,41 Mrd. EURKGV 22,84 Div. Rendite 1,28%
WKN A1T7LU
ISIN US8725901040
Symbol TMUS
T-Mobile US Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Ein Rekord-Kundenzuwachs und der anstehende mehrjährige Ausblick untermauerten seine Investment-Einschätzung, schrieb Sebastiano Petti nach dem Quartalsbericht am Donnerstagabend. Die Aktie der US-Tochter der Deutschen Telekom ist für ihn ein "Top ick"./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 21:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 21:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
|Unternehmen:
T-Mobile US
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 300,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 219,99
|Abst. Kursziel*:
36,37%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 220,36
|Abst. Kursziel aktuell:
36,14%
|
Analyst Name:
Sebastiano Petti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 283,75
*zum Zeitpunkt der Analyse
