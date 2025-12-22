GNW-News: Enterprise-KI-Plattform Unframe eröffnet internationale Standorte und erweitert Führungsteam angesichts enormen Wachstums

^SAN FRANCISCO, Dec. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unframe, die Managed-AI-

Delivery-Plattform für Enterprise-Unternehmen, hat heute den Ausbau des

Führungsteams sowie seiner internationalen Präsenz bekannt gegeben. Mit den

Maßnahmen treibt das Unternehmen sein globales Wachstum weiter voran. Zu den

strategischen Neubesetzungen zählen Avihu Yefet als Vice President of Product

Solutions, Nir Fogel als Vice President of Product Growth sowie Bill Cordero als

Global Vice President of Partnerships.

Globale Expansion: Neue Standorte in Tel Aviv und Berlin

Zur Unterstützung der wachsenden Kunden- und Partnerbasis hat Unframe neue Büros

in Tel Aviv und Berlin eröffnet - zwei aufstrebende Zentren für KI-Innovationen

und den Einsatz dieser in Unternehmen. Mit den neuen Standorten bringt Unframe

sich in Position, um das Team globaler aufzubauen, regionale Kunden noch enger

zu betreuen und Partnerbeziehungen vor Ort gezielt zu stärken.

Stärkung der Produkt- und Go-to-Market-Teams

In seiner Rolle als Vice President of Product Solutions verantwortet Avihu Yefet

die Implementierung und Skalierung der Enterprise-KI-Plattform von Unframe

innerhalb der Unternehmen und stellt sicher, dass Kunden schnell messbare

Ergebnisse erzielen. Nir Fogel treibt als Vice President of Product Growth die

langfristige Produktstrategie sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der

Plattform voran.

Als Global Vice President of Partnerships übernimmt Bill Cordero den Aufbau und

die Steuerung des globalen Partner-Ökosystems und entwickelt strategische

Partnerschaften mit Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und regionalen

Märkten.

"Unser Wachstum in 2025 war enorm und wird von der zunehmenden Dringlichkeit in

Unternehmen, sichere und adaptive KI einzusetzen, weiter massiv vorangetrieben",

sagt Shay Levi, CEO und Co-Founder von Unframe.?Avihu, Nir und Bill bringen

genau die Erfahrung und gleichzeitig Perspektive mit, die wir brauchen, um neue

Märkte zu erschließen und unseren Kunden weltweit noch mehr Mehrwert zu bieten."

Die neue Besetzung genannter Führungspositionen folgt auf die frühere Berufung

von Jacquelyn Goldberg zur Global Vice President of Sales.

Neueinstellungen in Asien, Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten

Parallel dazu stellt Unframe weltweit in fast allen Bereichen ein und baut seine

Produkt-, Engineering-, und Go-to-Market-Teams weiter aus. Dutzende offene

Positionen verteilen sich auf Asien, Nordamerika, Europa und den Nahen Osten,

während das Unternehmen seine global aufgestellte Organisation weiter skaliert.

?Wir bauen eine Firma, in der außergewöhnliche Talente die bisher beste

Performance ihrer Karriere abliefern können", sagt Larissa Schneider, COO und

Co-Founderin von Unframe.?Unsere Dynamik ist die Kombination der Menschen, die

wir bereits für Unframe gewinnen konnten - und derjenigen, die wir jetzt

suchen."

Weitere Informationen zu Unframe finden sich unter: https://www.unframe.ai/

Pressekontakte:

Pressekontakt Europa:

Lea Schramm

lea@cohortpr.com

Pressekontakt Nordamerika:

Luca Sesti

Luca.Sesti@lcscomms.co

