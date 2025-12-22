DAX24.299 ±0,0%Est505.756 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,97 +3,4%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.767 +1,5%Euro1,1743 +0,2%Öl61,73 +2,0%Gold4.415 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 TUI TUAG50 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- BYD, Nike, Siemens Energy, TUI, Quantum eMotion, Lufthansa, Novo Nordisk, DroneShield, Bayer, Rüstungsaktien, Gold im Fokus
Top News
Zwischen Weihnachtsmännern und (Chart-)Kerzen: Bei @bnpparibaszertifikate weihnachtet es jetzt auf Instagram. Folge uns & komm mit zum Börsen-Parkett. Zwischen Weihnachtsmännern und (Chart-)Kerzen: Bei @bnpparibaszertifikate weihnachtet es jetzt auf Instagram. Folge uns & komm mit zum Börsen-Parkett.
Tech-Aktien im Vergleich: Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon setzen mit Kursrally Maßstäbe für Anleger Tech-Aktien im Vergleich: Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon setzen mit Kursrally Maßstäbe für Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.
Gefragt

Schaeffler-Aktie mit Mehrjahreshoch: Rüstungspläne untermauert

22.12.25 13:27 Uhr
Schaeffler-Aktie nach Interview mit CEO Rosenfeld auf Mehrjahreshoch: Rüstung als euer Kurstreiber? | finanzen.net

Rüstungsfantasie hat die Aktien von Schaeffler am Montag auf ein Hoch seit etwas mehr als vier Jahren getrieben.

Nach einem trägen Start zählten die Papiere via XETRA zuletzt mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 7,96 Euro zu den Favoriten im Nebenwerteindex SDAX.

Wer­bung

Während Anleger bei den 2025 stark gelaufenen - mehr oder weniger reinen -Rüstungsaktien Rheinmetall, HENSOLDT und RENK zum Wochenstart abermals Gewinne eher mitnahmen, hob sich Schaeffler von diesem Trend ab. Die Franken sind allerdings auch noch nicht allzu lang auch eine Rüstungsstory.

Seit dem Tief im April hat sich der Wert von Schaeffler mehr als verdoppelt. Dabei spielte viel Fantasie rund um das Zukunftsthema Robotik eine Rolle, sowie zuletzt auch die Hoffnung auf eine Belebung der Autobranchen und eben auch das Rüstungsthema.

Am Markt kommt laut einem Händler zum Wochenstart ein Interview von Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld in der "Süddeutschen Zeitung" gut an.

Wer­bung

Rosenfeld betont darin die wachsende Bedeutung des Rüstungsgeschäfts. "Unser heutiges Kerngeschäft wird auch in Zukunft den Großteil unseres Umsatzes bestimmen, aber eben nicht mehr ausschließlich. Bis 2035 wollen wir zehn Prozent unseres Umsatzes in neuen Geschäften machen." Unter der Annahme eines Umsatzes von 30 bis 35 Milliarden Euro bis 2025, wären das mindestens drei Milliarden Euro. "Das wird aber nicht alles aus dem Verteidigungsbereich kommen."

Nach der vor Wochen angekündigten Kooperation Schaefflers mit dem Münchner Drohnen-Startup Helsing untermauerten die Äußerungen des Schaeffler-Chefs die Bemühungen des Unternehmens im Rüstungsbereich, kommentierte ein Händler am Morgen. Neu sei das insofern nicht wirklich, aber der Stimmung der Aktionäre wohl dennoch zuträglich.

Neben dem Rüstungsgeschäft setzt Rosenfeld auch auf den Bereich mit humanoiden Roboter. Dieser Bereich sei kein Nischengeschäft, sondern werde "voraussichtlich ein Milliardengeschäft", erläuterte der Schaeffler-Chef. Erst Anfang November gaben die Herzogenauracher eine Partnerschaft mit dem Roboter-Spezialisten Neura Robotics bekannt. Schaeffler will künftig Schlüsselkomponenten für Roboter liefern und gleichzeitig die menschenähnlichen Roboter von Neura in seinen Produktionsprozessen einsetzen.

Wer­bung

/mis/edh/nas

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Nachrichten zu Schaeffler AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Schaeffler AG

DatumRatingAnalyst
03.12.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
26.11.2025Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Schaeffler KaufenDZ BANK
11.11.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
05.11.2025Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Schaeffler KaufenDZ BANK
04.11.2025Schaeffler BuyWarburg Research
29.10.2025Schaeffler BuyWarburg Research
14.07.2025Schaeffler KaufenDZ BANK
22.05.2025Schaeffler BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
26.11.2025Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
05.11.2025Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
04.11.2025Schaeffler NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Schaeffler SellUBS AG
07.05.2024Schaeffler SellUBS AG
10.04.2024Schaeffler SellUBS AG
21.03.2024Schaeffler SellUBS AG
05.03.2024Schaeffler SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schaeffler AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen