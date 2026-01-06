Schaeffler Aktie
Marktkap. 8,12 Mrd. EURDiv. Rendite 5,89%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Nach Jahren unterdurchschnittlicher Entwicklung dürften europäische Autozulieferer nun so langsam die Kurve kriegen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung./ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 06:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Neutral
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
6,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
8,85 €
|Abst. Kursziel*:
-32,24%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
8,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-32,47%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schaeffler AG
|15:21
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|15:21
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|29.10.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|14.07.25
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|22.05.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|02.07.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|10.04.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|21.03.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|05.03.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|15:21
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.