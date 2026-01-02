DAX25.419 +0,1%Est506.021 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +1,3%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.937 +1,0%Euro1,1654 -0,1%Öl65,15 +1,3%Gold4.594 -0,1%
Strategische Partnerschaft

Schaeffler-Aktie höher: Schaeffler setzt stark humanoide Robotertechnologie

13.01.26 12:55 Uhr
Schaeffler-Aktie fester: Schaeffler macht humanoide Roboter zum Kern der Strategie | finanzen.net

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler will künftig verstärkt Teile für humanoide Roboter fertigen - und diese in großer Zahl selbst in der Produktion einsetzen.

Dazu sei eine strategische Partnerschaft mit dem britischen Unternehmen Humanoid vereinbart worden, teilte der Konzern am Dienstag im mittelfränkischen Herzogenaurach mit. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze um bis zu 2,1 Prozent an, zuletzt gewann sie noch 0,8 Prozent bei 9,44 Euro.

Schaeffler wird den Angaben zufolge Teile unter anderem für Robotergelenke entwickeln und liefern, die vor allem im Oberkörper, in den Schultern und Armen von Humanoiden zum Einsatz kommen. Schaeffler wolle eine Schlüsselrolle im wachsenden Markt der humanoiden Robotik einnehmen, begründete Konzernchef Klaus Rosenfeld die Partnerschaft.

Dazu plant Schaeffler eigenen Angaben nach, in den nächsten fünf Jahren mehrere Hundert humanoide Roboter in seiner weltweiten Fertigung einzusetzen. Dadurch solle die Automatisierung und die Effizienz der Produktionsprozesse weiter gesteigert werden, teilte Schaeffler mit.

Erst Anfang November hatten die Herzogenauracher eine Partnerschaft mit dem Roboter-Spezialisten Neura Robotics bekanntgegeben.

/igl/DP/men

HERZOGENAURACH (dpa-AFX)

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

