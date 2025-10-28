Nach besserem Quartal

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler erwartet nach einem überraschend guten Quartal ein besseres Abschneiden beim freien Mittelzufluss in diesem Jahr.

So dürfte der sogenannte Free Cashflow vor Zahlungen für Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen nun zwischen 0 und 200 Millionen Euro Zufluss liegen, hieß es vom SDAX-Konzern aus Herzogenaurach am Dienstag überraschend. Bisher hatte Unternehmenschef Klaus Rosenfeld im besten Fall ein ausgeglichenes Abschneiden erwartet, im schlechteren Fall wären 200 Millionen abgeflossen. Die Aktie gewann über 4 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit April 2023.

Im dritten Quartal erzielte der Konzern dank besserer Profitabilität und einem strikten Management des Betriebskapitals laut vorläufigen Zahlen 175 Millionen Euro Plus nach 364 Millionen Euro Abfluss ein Jahr zuvor. Analysten hatten lediglich mit 110 Millionen Euro Zufluss in die Kassen gerechnet.

Der Umsatz wuchs währungsbereinigt um 1,3 Prozent, Experten hatten dem Unternehmen zufolge aber mit einem halben Prozent Rückgang gerechnet. Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern legte um einen Prozentpunkt auf 4,5 Prozent zu und überraschte damit ebenfalls positiv. Bei Umsatz und operativer Marge bleibt Schaeffler bei den bisherigen Jahreszielen eines deutlichen währungsbereinigten Wachstums und einer Marge von 3 bis 5 Prozent.

So reagiert die Schaeffler-Aktie

Die Aktien von Schaeffler haben am Dienstag mit einem Kursanstieg auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren auf überraschend gute Quartalszahlen des Auto- und Industriezulieferers reagiert. Zuletzt notierten die Papiere 5,7 Prozent im Plus bei 6,94 Euro. Für das Jahr 2025 steht bislang ein Kurssprung von 64 Prozent zu Buche. Seit dem Rekordtief vor gut sechs Monaten haben sich die Titel der Franken - auch dank der KI-Fantasie im Zuge einer Technologiekooperation mit NVIDIA - im Wert mehr als verdoppelt.

Schaeffler erwartet nach der guten Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal ein besseres Abschneiden beim freien Barmittelzufluss im laufenden Jahr. Die Jahresziele für den Umsatz und die operative Marge wurden bestätigt. JPMorgan-Analyst Jose Asumendi sprach in einer ersten Reaktion von einem starken freien Mittelzufluss und einem insgesamt soliden Quartalsausweis der Herzogenauracher.

