Ehrgeizige Ziele

Schaeffler-Aktie gefragt: Bis 2028 soll operatives Ergebnis verdoppelt werden

16.09.25 13:35 Uhr
Schaeffler-Aktie gesucht: Operatives Ergebnis soll bis 2028 kräftig steigen | finanzen.net

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler will in den kommenden Jahren sein operatives Ergebnis verdoppeln.

Gestützt von einem geplanten Erreichen der Gewinnschwelle in der Elektroautosparte will Chef Klaus Rosenfeld die um Sondereffekte bereinigte operative Marge vor Zinsen und Steuern im Konzern bis 2028 auf 6 bis 8 Prozent hochtreiben nach vergleichbaren 3,5 Prozent 2024, wie das Unternehmen am Dienstag auf einer Investorenveranstaltung in Frankfurt mitteilte. Der Umsatz soll sich von vergleichbaren 24,3 Milliarden Euro 2024 auf dann 27 bis 29 Milliarden Euro ausweiten.

Auch der Barmittelfluss soll sich stark verbessern. Er soll 2028 bei 400 bis 600 Millionen Euro liegen, wenn Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen ausgeklammert werden. Zuletzt verbrannte Schaeffler Geld. Rosenfeld rechnet sich unter anderem mit Teilen für humanoiden Robotern Zukunftschancen aus.

Schaeffler-Aktien ziehen im XETRA-Handel am Dienstag zwischenzeitlich um 2,18 Prozent an auf 5,62 Euro.

/men/jha/

HERZOGENAURACH/FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

mehr Analysen