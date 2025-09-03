Schaeffler-Aktie gefragt: Bis 2028 soll operatives Ergebnis verdoppelt werden
Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler will in den kommenden Jahren sein operatives Ergebnis verdoppeln.
Gestützt von einem geplanten Erreichen der Gewinnschwelle in der Elektroautosparte will Chef Klaus Rosenfeld die um Sondereffekte bereinigte operative Marge vor Zinsen und Steuern im Konzern bis 2028 auf 6 bis 8 Prozent hochtreiben nach vergleichbaren 3,5 Prozent 2024, wie das Unternehmen am Dienstag auf einer Investorenveranstaltung in Frankfurt mitteilte. Der Umsatz soll sich von vergleichbaren 24,3 Milliarden Euro 2024 auf dann 27 bis 29 Milliarden Euro ausweiten.
Auch der Barmittelfluss soll sich stark verbessern. Er soll 2028 bei 400 bis 600 Millionen Euro liegen, wenn Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen ausgeklammert werden. Zuletzt verbrannte Schaeffler Geld. Rosenfeld rechnet sich unter anderem mit Teilen für humanoiden Robotern Zukunftschancen aus.
Schaeffler-Aktien ziehen im XETRA-Handel am Dienstag zwischenzeitlich um 2,18 Prozent an auf 5,62 Euro.
/men/jha/
HERZOGENAURACH/FRANKFURT (dpa-AFX)
Weitere News
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Nachrichten zu Schaeffler AG
Analysen zu Schaeffler AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.2025
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.2025
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schaeffler AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen