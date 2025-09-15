Continenal-Aktie freundlich: Abspaltung Aumovio am 18. September kurzzeitig im DAX
Im Zuge der Abspaltung von der Continental AG wird die Aktie der Conti-Sparte Aumovio am 18. September für einen Tag in den DAX aufgenommen, wie Indexbetreiber Stoxx am späten Montagabend mitteilte.
An diesem einen Tag werde der deutsche Leitindex auf Basis von 41 Titeln berechnet. Damit solle sichergestellt werden, dass Anleger den Index nachvollziehen könnten.
Am Dienstag legen die Conti-Aktien via XETRA zeitweise leicht um 0,22 Prozent zu auf 72,72 Euro.
