Analystenmeinung

Die Aktien von Continental haben am Mittwoch nach einer Abstufung durch das US-Analysehaus Bernstein im freundlichen Gesamtmarkt nachgegeben.

Die Papiere des Autozulieferers und Reifenherstellers verloren um die Mittagszeit 0,9 Prozent auf 74,42 Euro, während der DAX um 0,6 Prozent zulegte. Im aktuellen Jahresverlauf ergibt sich damit für Continental noch ein Plus von rund 15 Prozent und für den Dax eines von knapp 19 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Am Dienstag noch hatte sich die Continental-Aktie mit minus 1,1 Prozent deutlich besser als der Leitindex gehalten, der letztlich mit 2,3 Prozent Minus unter Druck geraten war. Gestützt hatte, dass die Experten von Oddo BHF das Kursziel der Conti-Aktien mit Sicht auf zwölf Monate von 70 auf 79 Euro angehoben und die Papiere in der Folge von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft hatten.

Bernstein-Analyst Harry Martin schätzt unterdessen die erwartete Kursentwicklung der Conti-Aktie pessimistischer ein als die Experten von Oddo BHF, denn er sieht für die Aktie in den kommenden zwölf Monaten nur ein Kursziel von 66 Euro - also ein Risiko.

Die Wertschöpfung aus der Konzernaufspaltung sei inzwischen mehr als eingepreist, schrieb er zur Begründung seines von "Market-Perform" auf "Underperform" gesenkten Anlageurteils. Conti stehe auf seinem Weg zu einem reinen Reifenhersteller und Gummi-Industriekonzern nur noch rund zwei Wochen vor der Ausgliederung der Autosparte (Aumovio). Momentan werde der bisherige Konzern insgesamt genauso hoch bewertet wie die Reifen-Wettbewerber Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) und Pirelli (PirelliC SiApA) - "und das, obwohl er noch die margenschwächeren und zyklischeren Sparten Aumovio und ContiTech enthält".

Wer­bung Wer­bung

Mit Blick auf die vom Unternehmen versprochene Margenausweitung verwies Martin angesichts struktureller Gegenwinde auf Risiken und rechnet mit Blick auf die Autobranche 2026 mit einem weiteren Jahr rückläufiger Fahrzeugproduktionen.

Die Experten von Oddo BHF dagegen hatten am Vortag betont, dass die anstehende Ausgliederung des Autogeschäfts, gefolgt vom Verkauf der Materialsparte ContiTech im kommenden Jahr, das Unternehmen deutlich attraktiver machen werde. Sie sahen daher die seit Jahresbeginn erfolgte Neubewertung der Aktie als gerechtfertigt an, ohne allerdings noch allzu viel weiteres Aufwärtspotenzial zu sehen. Alles in allem halten sie unter den Reifenherstellern Michelin für attraktiver, weshalb sie ihre Präferenz für die Aktien der Franzosen beibehielten.

/ck/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)