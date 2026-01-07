MTU platziert Wandelanleihen über 600 Millionen Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Triebwerksbauer MTU ( MTU Aero Engines ) hat Wandelanleihen über insgesamt 600 Millionen Euro bei institutionellen Investoren platziert. Diese haben eine Laufzeit bis Juli 2033, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre wurde ausgeschlossen. MTU hatte das Vorhaben am Morgen angekündigt. Das Geld soll in den Rückkauf einer bis 2027 laufenden Wandelanleihe und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden./nas/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung