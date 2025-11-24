DAX 24.522 +0,1%ESt50 5.845 +0,9%MSCI World 4.436 +0,1%Top 10 Crypto 11,83 +1,8%Nas 23.201 -0,2%Bitcoin 77.088 +2,1%Euro 1,1741 +0,0%Öl 60,02 -1,5%Gold 4.322 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 BYD A0M4W9 Allianz 840400 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Wall Street uneins -- Rüstungstitel: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
DAX klettert zum Jahresstart über 24.500-Punkte-Marke - 30.000 Zähler in 2026 drin? DAX klettert zum Jahresstart über 24.500-Punkte-Marke - 30.000 Zähler in 2026 drin?
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MTU Aero Engines Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
371,30 EUR +16,50 EUR +4,65 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 19,11 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0D9PT

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MTUAF

Jefferies & Company Inc.

MTU Aero Engines Buy

17:31 Uhr
MTU Aero Engines Buy
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
371,30 EUR 16,50 EUR 4,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU nach der Auswertung aktueller Erstflugdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. In puncto Auslieferungen dürfte der Triebwerkshersteller Rückgänge bei Niederdruckturbinen für die Airbus-Familie mit Anstiegen bei den Triebwerksprogrammen für Boeings Großraumjets ausgeglichen haben, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:29 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
500,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
371,10 €		 Abst. Kursziel*:
34,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
371,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,66%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
420,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

17:31 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10.12.25 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
02.12.25 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

finanzen.net Investment-Tipp Jefferies & Company Inc. verleiht MTU Aero Engines-Aktie Buy in jüngster Analyse Jefferies & Company Inc. verleiht MTU Aero Engines-Aktie Buy in jüngster Analyse
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag gefragt
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: DAX notiert nachmittags im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittag fester
finanzen.net DAX-Handel aktuell: Börsianer lassen DAX mittags steigen
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Mittag nordwärts
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im DAX
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) Forms 'Hammer Chart Pattern': Time for Bottom Fishing?
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Is MTU Aero Engines (MTUAY) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
Zacks All You Need to Know About MTU Aero Engines (MTUAY) Rating Upgrade to Strong Buy
RSS Feed
MTU Aero Engines AG zu myNews hinzufügen