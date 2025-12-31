DAX24.522 +0,1%Est505.845 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,99 +3,1%Nas23.201 -0,2%Bitcoin77.088 +2,1%Euro1,1741 ±-0,0%Öl60,02 -1,5%Gold4.322 +0,2%
DAX fällt zurück -- Wall Street uneins -- Rüstungstitel: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Glänzender Jahresauftakt: Silber und Gold setzen Rally nahtlos fort
Investment-Tipp

Jefferies & Company Inc. verleiht MTU Aero Engines-Aktie Buy in jüngster Analyse

02.01.26 17:34 Uhr
MTU Aero Enginess Schicksal? Jefferies & Company Inc. vergibt ein entscheidendes Aktien-Rating | finanzen.net

MTU Aero Engines-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Chloe Lemarie unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
368,60 EUR 16,10 EUR 4,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU nach der Auswertung aktueller Erstflugdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. In puncto Auslieferungen dürfte der Triebwerkshersteller Rückgänge bei Niederdruckturbinen für die Airbus-Familie mit Anstiegen bei den Triebwerksprogrammen für Boeings Großraumjets ausgeglichen haben, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der MTU Aero Engines-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie legte um 17:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,4 Prozent auf 371,00 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 34,77 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.546 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:29 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
17:31MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
10.12.2025MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
02.12.2025MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
24.11.2025MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
