MTU Aero Engines-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Chloe Lemarie unterzogen.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU nach der Auswertung aktueller Erstflugdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. In puncto Auslieferungen dürfte der Triebwerkshersteller Rückgänge bei Niederdruckturbinen für die Airbus-Familie mit Anstiegen bei den Triebwerksprogrammen für Boeings Großraumjets ausgeglichen haben, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der MTU Aero Engines-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie legte um 17:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,4 Prozent auf 371,00 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 34,77 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.546 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2026 erwartet.

