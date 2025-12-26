DAX24.613 +0,5%Est505.860 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,89 +2,2%Nas23.461 +0,9%Bitcoin76.436 +1,2%Euro1,1736 -0,1%Öl60,09 -1,4%Gold4.348 +0,8%
Lohnender Raytheon Technologies-Einstieg?

S&P 500-Wert Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raytheon Technologies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

02.01.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Raytheon Technologies-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Raytheon Technologies Corp
157,00 EUR 0,72 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 02.01.2021 wurden Raytheon Technologies-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Raytheon Technologies-Anteile letztlich bei 71,51 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,398 Raytheon Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 31.12.2025 256,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 183,40 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 256,47 USD entspricht einer Performance von +156,47 Prozent.

Der Raytheon Technologies-Wert an der Börse wurde auf 245,79 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Nachrichten zu Raytheon Technologies Corp

Analysen zu Raytheon Technologies Corp

DatumRatingAnalyst
24.06.2019United Technologies OutperformCowen and Company, LLC
10.06.2019United Technologies BuySeaport Global Securities
10.05.2019United Technologies NeutralSeaport Global Securities
23.01.2019United Technologies buyGoldman Sachs Group Inc.
20.09.2018United Technologies NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.06.2019United Technologies OutperformCowen and Company, LLC
10.06.2019United Technologies BuySeaport Global Securities
23.01.2019United Technologies buyGoldman Sachs Group Inc.
15.02.2018United Technologies OverweightBarclays Capital
26.01.2018United Technologies HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.05.2019United Technologies NeutralSeaport Global Securities
20.09.2018United Technologies NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.04.2017United Technologies Sector PerformRBC Capital Markets
26.01.2017United Technologies HoldArgus Research Company
12.01.2017United Technologies Sector PerformRBC Capital Markets
