S&P 500-Wert Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raytheon Technologies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Raytheon Technologies-Aktie gebracht.
Am 02.01.2021 wurden Raytheon Technologies-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Raytheon Technologies-Anteile letztlich bei 71,51 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,398 Raytheon Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 31.12.2025 256,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 183,40 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 256,47 USD entspricht einer Performance von +156,47 Prozent.
Der Raytheon Technologies-Wert an der Börse wurde auf 245,79 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
