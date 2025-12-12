DAX24.380 +0,4%Est505.779 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 +0,2%Nas23.396 -0,8%Bitcoin78.818 ±0,0%Euro1,1746 +0,1%Öl61,14 -0,7%Gold4.345 +1,5%
Lohnende Raytheon Technologies-Anlage?

S&P 500-Titel Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Raytheon Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

12.12.25 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Raytheon Technologies eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Raytheon Technologies Corp
152,14 EUR -0,18 EUR -0,12%
Heute vor 10 Jahren wurde das Raytheon Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 54,16 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,463 Raytheon Technologies-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 11.12.2025 auf 177,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.275,73 USD wert. Aus 1.000 USD wurden somit 3.275,73 USD, was einer positiven Performance von 227,57 Prozent entspricht.

Raytheon Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 234,28 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

