Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln

12.12.25 17:23 Uhr
Live-Kurse: Kryptowährungen am Freitagnachmittag im Detail | finanzen.net

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
71.380,9253 CHF -2.124,7051 CHF -2,89%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
76.412,2589 EUR -2.366,5774 EUR -3,00%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
67.145,3053 GBP -1.918,3580 GBP -2,78%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13.962.533,3480 JPY -425.259,7129 JPY -2,96%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
89.627,5761 USD -2.855,6025 USD -3,09%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.432,5820 CHF -139,2418 CHF -5,41%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.604,0442 EUR -152,2792 EUR -5,52%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.288,2368 GBP -128,1709 GBP -5,30%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
475.827,4927 JPY -27.574,3282 JPY -5,48%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.054,4074 USD -181,4051 USD -5,61%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
105,6108 CHF -2,8140 CHF -2,60%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
113,0885 EUR -3,1145 EUR -2,68%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
99,4007 GBP -2,4719 GBP -2,43%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
20.671,9641 JPY -550,8114 JPY -2,60%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
132,7506 USD -3,6671 USD -2,69%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,5773 CHF -0,0412 CHF -2,54%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,6885 EUR -0,0461 EUR -2,66%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,4837 GBP -0,0369 GBP -2,43%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
308,5246 JPY -8,2630 JPY -2,61%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,9805 USD -0,0558 USD -2,74%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
696,8466 CHF -7,5853 CHF -1,08%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
745,9643 EUR -9,0027 EUR -1,19%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
655,4969 GBP -6,3659 GBP -0,96%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
136.307,3285 JPY -1.576,2541 JPY -1,14%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs wertet am Freitagnachmittag um 2,64 Prozent auf 90.037,93 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 92.483,18 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 1,9 Prozent auf 12,02 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 30,4 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Litecoin-Kurs 1,93 Prozent schwächer bei 81,36 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 82,96 US-Dollar.

Nach 3.235,81 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Freitagnachmittag um 4,75 Prozent auf 3.082,09 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,56 Prozent auf 577,97 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 574,76 US-Dollar.

Daneben wertet Ripple um 17:10 ab. Es geht 2,46 Prozent auf 1,986 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 2,036 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (408,37 US-Dollar) geht es um 1,90 Prozent auf 400,62 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich verringert sich der Cardano-Kurs um 3,84 Prozent auf 0,4089 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,4252 US-Dollar.

Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,2361 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2462 US-Dollar) ist das ein Verlust von 4,11 Prozent.

Indessen verringert sich der Tron-Kurs um 2,04 Prozent auf 0,2750 US-Dollar. Am Vortag notierte Tron bei 0,2807 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergab. Binancecoin sinkt 1,09 Prozent auf 876,64 US-Dollar, nach 886,30 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1361 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1404 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 2,26 Prozent auf 133,34 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 136,42 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Avalanche um 3,59 Prozent auf 12,95 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 13,43 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 3,91 Prozent auf 13,52 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 14,07 US-Dollar wert.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach unten. Sui verliert 3,03 Prozent auf 1,563 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,612 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com