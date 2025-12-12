Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.
Der Bitcoin-Kurs wertet am Freitagnachmittag um 2,64 Prozent auf 90.037,93 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 92.483,18 US-Dollar.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 1,9 Prozent auf 12,02 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 30,4 Prozent.
Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Litecoin-Kurs 1,93 Prozent schwächer bei 81,36 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 82,96 US-Dollar.
Nach 3.235,81 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Freitagnachmittag um 4,75 Prozent auf 3.082,09 US-Dollar gesunken.
Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,56 Prozent auf 577,97 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 574,76 US-Dollar.
Daneben wertet Ripple um 17:10 ab. Es geht 2,46 Prozent auf 1,986 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 2,036 US-Dollar stand.
Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (408,37 US-Dollar) geht es um 1,90 Prozent auf 400,62 US-Dollar nach unten.
Zeitgleich verringert sich der Cardano-Kurs um 3,84 Prozent auf 0,4089 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,4252 US-Dollar.
Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,2361 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2462 US-Dollar) ist das ein Verlust von 4,11 Prozent.
Indessen verringert sich der Tron-Kurs um 2,04 Prozent auf 0,2750 US-Dollar. Am Vortag notierte Tron bei 0,2807 US-Dollar.
Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergab. Binancecoin sinkt 1,09 Prozent auf 876,64 US-Dollar, nach 886,30 US-Dollar am Vortag.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1361 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1404 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 2,26 Prozent auf 133,34 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 136,42 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Avalanche um 3,59 Prozent auf 12,95 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 13,43 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 3,91 Prozent auf 13,52 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 14,07 US-Dollar wert.
Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach unten. Sui verliert 3,03 Prozent auf 1,563 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,612 US-Dollar an der Tafel standen.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
