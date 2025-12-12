DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,25 -2,2%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.732 -0,1%Euro1,1737 ±-0,0%Öl61,68 +0,2%Gold4.276 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX schließt höher -- Wall Street letztlich uneins - Dow mit Rekord -- Broadcom mit starken Zahlen -- Oracle, Novo Nordisk, Allianz, TUI, Rheinmetall, SAP, NVIDIA im Fokus
Top News
Bitcoin-Kurs vor neuer Rally? Trumps Fed-Chef-Ernennung könnte zum Katalysator werden Bitcoin-Kurs vor neuer Rally? Trumps Fed-Chef-Ernennung könnte zum Katalysator werden
Tesla-Aktie 2025: Volatile Kursreise und Milliardenverluste für Shortseller Tesla-Aktie 2025: Volatile Kursreise und Milliardenverluste für Shortseller
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Neuer Fed-Chef voraus

Bitcoin-Kurs vor neuer Rally? Trumps Fed-Chef-Ernennung könnte zum Katalysator werden

12.12.25 03:16 Uhr
Wie Trumps Fed-Chef-Entscheidung zum Bitcoin-Boom vor den Feiertagen werden könnte | finanzen.net

US-Präsident Donald Trump will den neuen Chef der Federal Reserve womöglich noch vor den Weihnachtsfeiertagen bekanntgeben. Was das für den Bitcoin-Kurs bedeuten könnte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CME Group Inc (A)
231,10 EUR 3,05 EUR 1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
92.405,7648 USD -77,4138 USD -0,08%
Charts|News

• Bekanntmachung eines möglichen neuen Fed-Chefs
• Anstehende Fed-Chef Ernennung treibt Bitcoin-Kurs nach oben
• Fed soll einem Experten zufolge mehr in den Hintergrund treten

Ende November stieg der Bitcoin-Kurs auf über 91.000 US-Dollar. Grund dafür sei die Hoffnung, dass der US-Präsident Donald Trump noch vor Weihnachten einen neuen moderateren Chef der Federal Reserve ernennen werde. Laut Aussage von US-Finanzminister Scott Bessent, bestünde eine gute Chance, dass Trump seine Entscheidung noch vor den Weihnachtsfeiertagen bekannt geben würde. Wie Bessent gegenüber CNBC erwähnte, gehe der Auswahlprozess gut voran.

Laut Trumps eigener Aussage habe er seine Entscheidung bereits getroffen, berichtet derweil dpa.

Auswirkungen auf den Markt

Der Vertrag des noch amtierenden Fed-Chef Powell endet im Mai 2026. Die Märkte stellen sich zunehmend auf die Möglichkeit ein, dass durch die Ernennung eines moderateren Nachfolgers, die Hoffnung auf frühere oder tiefere Zinssenkungen steigen wird, so Yahoo Finance.

Mögliche Auswirkungen der Fed-Chef Ernennung auf den Bitcoin

US-Finanzminister Bessent meinte gegenüber CNBC, die Fed solle sich, wie früher, im Hintergrund halten, nach außen beruhigend wirken und die Interessen der US-Amerikaner vertreten. Durch die jüngste Stabilität des Bitcoins um die hohen 80.000 US-Dollar hatte sich bereits eine leichte Verbesserung der Risikostimmung abgezeichnet. Die Kommentare der Fed haben sich leicht in Richtung einer Lockerung verschoben, wobei mehr Beamte die Bereitschaft signalisieren, Zinssenkungen zu unterstützen. Investoren beobachten nun die anstehenden US-Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und den ADP-Arbeitsmarktbericht auf Hinweise darauf, wie schnell die Fed in der Lage sein könnte, eine Kehrtwende hinzulegen, so Yahoo Finance weiter.

Die bereits erwartete Senkung des US-Leitzins durch die Fed ist am 10. Dezember 2025 eingetreten, wodurch er jetzt auf die Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent heruntergesetzt wurde.

Aus einem Bericht von Bitcoin.com geht hervor, dass eine Zinssenkung und die Bestätigung eines Trump nahestehenden neuen Fed-Chefs womöglich den Impuls bieten könnten, den der Bitcoin benötigt, um eine Rally an den Feiertagen auszulösen.

Durch die Zinssenkung würden risikobehaftete Anlagemöglichkeiten wie der Bitcoin angestoßen, so das Portal weiter. Außerdem hebt Bitcoin.com hervor, dass es die Hoffnung gebe, dass der Bitcoin-Kurs bis Jahresende auf 100.000 US-Dollar steigen werde.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: CME Group A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CME Group A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CME Group A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Mesut Dogan / Shutterstock.com, Platt/Getty Images

Nachrichten zu CME Group Inc (A)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CME Group Inc (A)

DatumRatingAnalyst
04.12.2018CME Group A OverweightBarclays Capital
10.07.2018CME Group A NeutralCompass Point
16.10.2017CME Group A OutperformRBC Capital Markets
08.09.2017CME Group A OverweightBarclays Capital
01.05.2017CME Group A OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.12.2018CME Group A OverweightBarclays Capital
16.10.2017CME Group A OutperformRBC Capital Markets
08.09.2017CME Group A OverweightBarclays Capital
01.05.2017CME Group A OutperformRBC Capital Markets
31.03.2017CME Group A OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.07.2018CME Group A NeutralCompass Point
11.08.2015CME Grou a Equal WeightBarclays Capital
26.02.2013CME Grou a haltenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.2012CME Grou a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.06.2012CME Grou a neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
28.10.2016CME Group A UnderperformRBC Capital Markets
09.12.2015CME Grou a UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CME Group Inc (A) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen