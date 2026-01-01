DAX24.851 -0,2%Est505.938 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -2,5%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.011 +1,4%Euro1,1855 -0,3%Öl66,15 -0,2%Gold5.092 +2,2%
DAX leichter -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
DroneShield-Aktie: Geht die Rally nach dem Zwischentief weiter?
Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

26.01.26 12:43 Uhr
Digitalwährungen im Fokus: Bitcoin & Co. Kursbewegungen am Mittag | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.

Bitcoin ist am Mittag 87.816,63 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 12:25 um 1,47 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 86.541,30 US-Dollar stand.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,5 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 24,5 Prozent.

Daneben steigt Litecoin um 1,64 Prozent auf 68,24 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 67,14 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 2.891,58 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.813,32 US-Dollar).

Zudem gewinnt Bitcoin Cash am Montagmittag hinzu. Um 1,02 Prozent auf 576,99 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 571,13 US-Dollar.

Daneben steigt Ripple um 3,07 Prozent auf 1,889 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,833 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Monero-Kurs 2,53 Prozent stärker bei 460,94 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 449,58 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,54 Prozent auf 0,3472 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,3386 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Stellar-Kurs 2,08 Prozent stärker bei 0,2074 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2031 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,2953 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 0,80 Prozent auf 871,60 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 864,70 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1192 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:25 bei 0,1212 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Solana-Kurs 3,14 Prozent stärker bei 122,51 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 118,78 US-Dollar.

Daneben steigt Avalanche um 1,74 Prozent auf 11,68 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 11,48 US-Dollar.

Daneben wertet Chainlink um 12:26 auf. Es geht 2,79 Prozent auf 11,82 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 11,50 US-Dollar stand.

Währenddessen wird Sui bei 1,437 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,398 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com