AKTIE IM FOKUS: Broadcom-Anleger machen Kasse - Analysten bleiben optimistisch

12.12.25 17:21 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien des Apple- und Google (Alphabet C (ex Google))-Chipzulieferers Broadcom sind am Freitag schwer unter Druck geraten. Nach der jüngsten Rekordrally enttäuschte der Konzern die teils überaus hohen Erwartungen von Anlegern mit Blick auf die künftigen Geschäfte mit KI-Chips sowie mit Äußerungen zur Bruttomarge.

Der Aktienkurs knickte um gut zehn Prozent auf 364,24 US-Dollar ein. Allerdings hatten die Papiere auch erst zur Wochenmitte ein Rekordhoch von knapp 415 Dollar erreicht. Das Jahresplus summiert sich damit immer noch auf rund 57 Prozent. Der Techwerte-Index Nasdaq 100 gewann gut 20 Prozent.

Broadcom hatte Umsatz und Gewinn im vierten Geschäftsquartal deutlich gesteigert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Für das erste Quartal geht das Unternehmen von einem deutlicheren Wachstum aus, als die Marktexperten zuvor angenommen hatten. Dabei profitiert Broadcom von Lösungen rund um die Künstliche Intelligenz (KI).

Allerdings sprach Konzernchef Hock Tan in einer Telefonkonferenz mit Analysten von einem Auftragsbestand von 73 Milliarden US-Dollar (rund 62,3 Mrd Euro) für KI-Produkte, die in den nächsten sechs Quartalen ausgeliefert werden sollen - eine Zahl, die einige Anleger enttäuschte.

Tan stellte dabei allerdings klar, dass es sich um einen "Mindestwert" handle. "Wir erwarten deutlich mehr, sobald weitere Bestellungen für Lieferungen in den nächsten sechs Quartalen eingehen", sagte er. "Unsere Lieferzeit kann daher, je nach Produkt, zwischen sechs Monaten und einem Jahr liegen."

Analysten bleiben denn auch zuversichtlich. So lobten die Experten der Citigroup die Resultate und den Ausblick. Das KI-Geschäft habe im Geschäftsjahr 2025 schon fast ein Drittel des Konzernumsatzes ausgemacht. Zudem habe der Konzern mit Anthropic seinen vierten KI-Kunden bekannt gegeben, weitere dürften folgen. Der für einige Investoren wohl eher enttäuschende Bruttomargen-Ausblick sollte nicht überbewertet werden, die Marge sollte sich erholen. Die Citi-Analysten hoben denn auch ihr Kursziel von 415 auf 480 Dollar an und bestätigten ihre Kaufempfehlung wegen der fortgesetzten KI-Stärke.

Analyst Vivek Arya von der Bank of America schraubte sein Kursziel sogar von 460 auf 500 Dollar nach oben. So seien mit Blick auf den KI-Auftragsbestand eigentlich nur die Erwartungen sehr großer Optimisten verfehlt worden. Das sollte Anleger nicht beunruhigen. Broadcom überzeuge mit einer immer breiteren Kundenbasis und bilanzieller Stärke. Die Papiere blieben ein "Top Pick"./mis/jsl/jha/

mehr Analysen