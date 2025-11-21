DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -4,0%Nas22.320 +1,1%Bitcoin73.311 -2,5%Euro1,1501 -0,3%Öl62,24 -1,5%Gold4.098 +0,5%
Viele Flugzeugbestellungen

MTU-Aktie im Minus: Beträchtliche Aufträge bei Luftfahrtmesse in Dubai eingesammelt

21.11.25 16:06 Uhr
MTU-Aktie in Rot: Mega-Deals in Dubai gesichert | finanzen.net

Die Luftfahrtmesse in Dubai hat dem Münchner Triebwerksbauer MTU Aufträge im Wert von mehr als 400 Millionen US-Dollar (347 Mio Euro) gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
155,54 EUR -0,84 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
348,70 EUR -7,50 EUR -2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raytheon Technologies Corp
147,54 EUR -3,46 EUR -2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Auf der Messe am Persischen Golf waren besonders Antriebe des US-Herstellers GE Aerospace für Großraumjets von Boeing gefragt, an denen MTU mitarbeitet, wie der DAX-Konzern am Freitag mitteilte.

Wer­bung

So hatte die arabische Fluggesellschaft Emirates am Montag weitere 65 Boeing-Jets vom Typ 777X geordert, was eine Bestellung über 130 GE-Turbinen zur Folge hatte. Und der Billigflieger Flydubai bestellte 60 GE-Antriebe für Boeing-Flugzeuge vom Typ 787 "Dreamliner". Während die Boeing 777X an den Antrieb von GE gebunden ist, hätte sich Flydubai ebenso gut für Triebwerke des britischen Herstellers Rolls-Royce entscheiden können. Abseits der Messe entschied sich die Fluggesellschaft Saudia ebenfalls für GE-Antriebe für 39 "Dreamliner"-Jets.

Eher wenig punkten konnten MTU und der größere US-Partner Pratt & Whitney mit dem Getriebefan-Antrieb für Kurz- und Mittelstreckenjets. Die Münchner meldeten nur einen Auftrag über Antriebe für drei Embraer-E2-Jets für Helvetic Airlines.

Via XETRA verliert die MTU-Aktie zeitweise 0,77 Prozent auf 350,10 Euro.

/stw/jha/

DUBAI/MÜNCHEN (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: MTU Aero Engines

