MTU-Aktie legt zu: Jahresziele angehoben
Der Triebwerksbauer MTU schraubt nach einem überraschend guten Geschäft im Sommer seine Erwartungen für 2025 nach oben.
Werte in diesem Artikel
Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) dürfte im laufenden Jahr um einen mittleren 20er-Prozentsatz steigen, teilte der DAX-Konzern am Donnerstag in München mit. Damit kämen etwa 1,3 Milliarden Euro heraus. Bisher war der Vorstand von einem Anstieg im niedrigen bis mittleren 20er-Prozentbereich ausgegangen. Auch der Barmittelfluss soll mit 350 bis 400 Millionen Euro nun höher ausfallen als bisher gedacht, obwohl der Vorstand unverändert von einem Umsatz von 8,6 bis 8,8 Milliarden Euro ausgeht.
Im dritten Quartal steigerte MTU den Umsatz um zwölf Prozent auf gut 2,1 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn sprang um fast ein Viertel auf 339 Millionen Euro nach oben und übertraf damit deutlich die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 250 Millionen Euro, ein Anstieg um mehr als 18 Prozent.
Die MTU-Aktie kann im XETRA-Handel zwischenzeitlich um 1,80 Prozent auf 385,40 Euro anziehen.
/stw/jha/
MÜNCHEN (dpa-AFX)
Weitere MTU Aero Engines News
Bildquellen: MTU Aero Engines
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:46
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|25.06.2025
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.12.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.02.2023
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|19.01.2022
|MTU Aero Engines Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MTU Aero Engines AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen