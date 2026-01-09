DAX 25.279 +0,1%ESt50 5.980 -0,3%MSCI World 4.513 +0,0%Top 10 Crypto 12,17 +0,0%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 77.558 -0,7%Euro 1,1685 +0,4%Öl 63,18 +0,3%Gold 4.587 +1,7%
DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich grün -- US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela -- Novo Nordisk, Goldrekord, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShieled, Airbus im Fokus
MTU Aero Engines Aktie

383,70 EUR -0,70 EUR -0,18 %
STU
Marktkap. 20,64 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol MTUAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

MTU Aero Engines Buy

10:56 Uhr
MTU Aero Engines Buy
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
383,70 EUR -0,70 EUR -0,18%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Buy" belassen. Die Anzahl der wartungsbedingt nicht eingesetzten Maschinen mit GTF-Triebwerken dürfte 2026 zurückgehen, schrieb George McWhirter am Sonntag in einem Branchenkommentar./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 17:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
450,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
384,40 €		 Abst. Kursziel*:
17,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
383,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,28%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
421,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

10:56 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.26 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
06.01.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
02.01.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10.12.25 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

finanzen.net Aktie auf dem Prüfstand MTU Aero Engines-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Buy MTU Aero Engines-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Buy
finanzen.net DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MTU Aero Engines-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Vormittag ins Minus
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker
finanzen.net Börse Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im LUS-DAX
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag verlustreich
finanzen.net Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags
finanzen.net XETRA-Handel: DAX notiert am Nachmittag im Plus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für MTU auf 400 Euro - 'Neutral'
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) Forms 'Hammer Chart Pattern': Time for Bottom Fishing?
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Is MTU Aero Engines (MTUAY) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
Zacks All You Need to Know About MTU Aero Engines (MTUAY) Rating Upgrade to Strong Buy
