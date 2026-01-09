MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 20,64 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Buy" belassen. Die Anzahl der wartungsbedingt nicht eingesetzten Maschinen mit GTF-Triebwerken dürfte 2026 zurückgehen, schrieb George McWhirter am Sonntag in einem Branchenkommentar./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 17:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
450,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
384,40 €
|Abst. Kursziel*:
17,07%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
383,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,28%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
421,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
