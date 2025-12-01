DAX 23.711 +0,5%ESt50 5.686 +0,3%MSCI World 4.387 +0,2%Top 10 Crypto 11,86 +2,1%Nas 23.431 +0,7%Bitcoin 79.189 +6,5%Euro 1,1617 +0,1%Öl 62,51 -1,3%Gold 4.198 -0,8%
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Börsen fest -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy vor BTC-Verkauf? -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
Top News
Was verbirgt sich hinter Multi-Asset-ETFs und lohnen sie sich überhaupt? Was verbirgt sich hinter Multi-Asset-ETFs und lohnen sie sich überhaupt?
Ken Fisher kauft zu: So setzte sich das Depot von Fisher Asset Management in Q3 zusammen Ken Fisher kauft zu: So setzte sich das Depot von Fisher Asset Management in Q3 zusammen
MTU Aero Engines Aktie

341,60 EUR +0,60 EUR +0,18 %
STU
Marktkap. 18,95 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol MTUAF

Barclays Capital

MTU Aero Engines Equal Weight

19:56 Uhr
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
341,60 EUR 0,60 EUR 0,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen. Milene Kerner befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Vergleichsstudie mit aktuellen Flottendaten, Trends bei den Ausfallraten, regionalen Unterschieden und betreiberspezifischen Auswirkungen der konkurrierenden Triebwerke von MTU und Safran./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
420,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
341,70 €		 Abst. Kursziel*:
22,91%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
341,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,95%
Analyst Name:
Milene Kerner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
416,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

