OTS: FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG / Führungswechsel bei der KIRCHHOFF ...

Führungswechsel bei der KIRCHHOFF Ecotec SE und der FAUN Gruppe (FOTO)

Osterholz-Scharmbeck/Iserlohn (ots) - Zum 1. Januar 2026 übergibt Dr. Johannes

F. Kirchhoff den Vorstandsvorsitz der KIRCHHOFF Ecotec SE an Patrick

Hermanspann. Malte Sonnenburg übernimmt als CEO die Leitung der FAUN Gruppe von

Patrick Hermanspann.

Dr. Johannes F. Kirchhoff, der das Unternehmen seit dem 1. November 1994 als CEO

geführt hat, wechselt in den Aufsichtsrat und übernimmt dort den Vorsitz. "Nach

mehr als drei Jahrzehnten operativer Verantwortung ist für mich der richtige

Zeitpunkt gekommen, die Führung in neue Hände zu legen und das Unternehmen

künftig aus dem Aufsichtsrat heraus zu begleiten", erklärt Dr. Johannes F.

Kirchhoff. "Ich bin überzeugt, dass die neue Führungsstruktur Kontinuität und

Zukunftsfähigkeit gleichermaßen sichert."

Neuer Vorstandsvorsitzender der KIRCHHOFF Ecotec SE wird Patrick Hermanspann.

Hermanspann ist seit 27 Jahren Teil der FAUN Gruppe und hat in dieser Zeit

zahlreiche Stationen durchlaufen. Zuletzt war er 13 Jahre als CEO tätig. Er hat

die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet und übernimmt nun die

Gesamtverantwortung für die KIRCHHOFF Ecotec SE mit den starken Marken FAUN und

ZOELLER.

"Die KIRCHHOFF Ecotec SE steht für technologische Kompetenz, Internationalität

und unternehmerische Verantwortung", so Patrick Hermanspann. "Ich danke Dr.

Johannes, Arndt und Wolfgang Kirchhoff sowie dem Aufsichtsrat für das

entgegengebrachte Vertrauen und freue mich darauf, die erfolgreiche Entwicklung

der Gruppe gemeinsam mit den Teams weiter voranzutreiben."

Im Zuge dieses Wechsels gibt Patrick Hermanspann die operative Leitung der FAUN

Gruppe ab. Zum 1. Januar 2026 übernimmt Malte Sonnenburg die Position des CEO

der FAUN Gruppe. Malte Sonnenburg ist seit 2006 Teil des Unternehmens und kennt

FAUN aus unterschiedlichen Funktionen und Perspektiven. Seine bisherigen

Aufgaben wird er auch weiterhin wahrnehmen. "FAUN ist ein starkes, international

aufgestelltes Unternehmen mit großer Innovationskraft", sagt Malte Sonnenburg.

"Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Mitarbeitenden die Position der FAUN

Gruppe in den globalen Märkten weiter auszubauen."

Mit dieser klar strukturierten Nachfolgeregelung stellt die KIRCHHOFF Ecotec SE

die Weichen für eine kontinuierliche und nachhaltige Weiterentwicklung der

Unternehmensgruppe.

Über die KIRCHHOFF Ecotec SE

Die KIRCHHOFF Ecotec SE mit den starken Marken FAUN und ZOELLER ist Expertin für

modernste Abfallsammelfahrzeuge, Kehrmaschinen und Entleerungsvorrichtungen für

Abfallbehälter. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 5.500 Mitarbeitende

und wird das Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich mit einem Umsatz von ca. 1,4

Mrd. Euro abschließen. Die KIRCHHOFF Ecotec SE ist ein Geschäftsbereich der

weltweit agierenden KIRCHHOFF Gruppe aus Iserlohn. Die familiengeführte Gruppe

zählt insgesamt 13.550 Mitarbeitende und erzielte zuletzt einen Umsatz von 3,2

Milliarden Euro in den vier Geschäftsbereichen Automotive, Ecotec, Werkzeuge und

Fahrzeugumbauten für mobilitätseingeschränkte Personen. Zur KIRCHHOFF Gruppe

gehören 60 Werke in 24 Ländern auf fünf Kontinenten.

