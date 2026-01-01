DAX aktuell

Der deutsche Leitindex dürfte seine Rekordrally auch am Dienstag fortsetzen und sich der 25.000-Punkte-Marken nomals etwas weiter anähern.

Der DAX hatte den ersten Handelstag der Woche nach einem Allzeithoch im Handelsverlauf bei 24.868,69 Zählern und damit 1,34 Prozent im Plus abgeschlossen. Damit markierte er ein Allzeithoch auf Schlusskursbasis. Am Dienstag dürfte die Bestmarke noch etwas weiter nach oben geschoben werden: In vorbörslichen Indikationen wird der DAX zeitweise 0,20 Prozent höher bei 24.919 Punkten erwartet. Dies wäre direkt zum Start ein neues Rekordhoch. Im Handelsverlauf könnte der deutsche Leitindex außerdem womöglich erstmals die 25.000-Punkte-Marke knacken.

Wer­bung Wer­bung

Der jüngste DAX-Rekord

Am gestrigen Montag hatte der DAX im Handelsverlauf bei 24.872,92 Punkten ein neues Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 24.868,69 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Das treibt den DAX derzeit an

"Der DAX beginnt das Jahr mit einer neuen Welle des Optimismus", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Wegen der Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Bundesregierung gilt die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr wieder als wichtiger Kurstreiber für den DAX. Im Tagesverlauf stehen nun unter anderem Verbraucherpreisdaten aus Deutschland im Blickfeld.

Auch US-Börsen auf Rekordfahrt

Der Angriff der USA auf Venezuela sorgt derweil nicht für Verunsicherung an den Weltbörsen. An den US-Börsen war es dem Dow Jones Industrial gelungen, sein bisheriges Rekordhoch aus dem Dezember zu überbieten. Dabei hatten die Anleger vor allem auf Ölwerte gesetzt, die von einem möglichen Wiederaufbau der venezolanischen Ölindustrie profitieren könnten. Zudem ist damit die Hoffnung auf sinkende Ölpreise verbunden, was wiederum gut wäre für die Weltwirtschaft, den Inflationsdruck mindert und weitere Zinssenkungen bedeuten könnte.

Wer­bung Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires