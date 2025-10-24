DAX24.217 ±0,0%Est505.665 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 +2,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl66,01 +0,1%Gold4.060 -1,6%
'Outperform

MTU-Aktie fällt: Bernstein hebt Ziel für MTU auf 446 Euro

24.10.25 11:46 Uhr
Bernstein erhöht Kursziel - MTU-Aktie fällt dennoch | finanzen.net

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU von 428 auf 446 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
380,00 EUR -7,50 EUR -1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Der Triebwerkshersteller habe im vergangenen Quartal die Umsatz- und mehr noch die operativen Ergebniserwartungen übertroffen, schrieb Adrien Rabier in seinem Rückblick vom Donnerstagabend. Zum Großteil verdanke sich das dem profitablen Geschäft mit Ersatzzeilen, das aber nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden könne. Daher habe die Aktie auch nur mäßig positiv reagiert.

Im XETRA-Handel geht es für die MTU Aero Engines-Aktie zeitweise 1,16 Prozent auf 382,20 Euro abwärts.

Bildquellen: MTU Aero Engines

