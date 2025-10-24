MTU-Aktie fällt: Bernstein hebt Ziel für MTU auf 446 Euro
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU von 428 auf 446 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Der Triebwerkshersteller habe im vergangenen Quartal die Umsatz- und mehr noch die operativen Ergebniserwartungen übertroffen, schrieb Adrien Rabier in seinem Rückblick vom Donnerstagabend. Zum Großteil verdanke sich das dem profitablen Geschäft mit Ersatzzeilen, das aber nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden könne. Daher habe die Aktie auch nur mäßig positiv reagiert.
Im XETRA-Handel geht es für die MTU Aero Engines-Aktie zeitweise 1,16 Prozent auf 382,20 Euro abwärts.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:06
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|09:41
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2025
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|09:41
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2025
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|23.10.2025
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|23.10.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|30.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|05.12.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.02.2023
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|19.01.2022
|MTU Aero Engines Underweight
|Morgan Stanley
