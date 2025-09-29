MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 20,08 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse des Triebwerkherstellers dürften für die Aktie Chancen bieten, schrieb Ian Douglas-Pennant in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er geht davon aus, dass das Management seine Jahresziele anheben wird, was der Markt nicht erwartet./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
400,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
375,30 €
|Abst. Kursziel*:
6,58%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
385,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,82%
|
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
408,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
