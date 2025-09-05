DAX 24.122 -0,1%ESt50 5.659 +0,4%MSCI World 4.321 +0,0%Top 10 Crypto 14,94 +0,2%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.534 +1,9%Euro 1,1593 -0,2%Öl 65,88 +2,4%Gold 4.111 +0,4%
MTU Aero Engines Aktie

382,80 EUR +5,10 EUR +1,35 %
Marktkap. 20,61 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol MTUAF

Bernstein Research

MTU Aero Engines Outperform

11:31 Uhr
MTU Aero Engines Outperform
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
382,80 EUR 5,10 EUR 1,35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU auf "Outperform" mit einem Kursziel von 428 Euro belassen. Der Triebwerkshersteller habe mit seinem Bericht für das dritte Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen und die Jahresziele nun schon zum dritten Mal in diesem Jahr erhöht, schrieb Adrien Rabier am Donnerstag nach der Zahlenvorlage. Er bemängelte aber die Qualität der Zahlen./rob/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Outperform

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
428,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
382,70 €		 Abst. Kursziel*:
11,84%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
382,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,81%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
413,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

13:16 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
11:31 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
10:21 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:46 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

finanzen.net Investment-Tipp Neutral von UBS AG für MTU Aero Engines-Aktie Neutral von UBS AG für MTU Aero Engines-Aktie
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX mittags mit Abgaben
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX fällt zurück
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verteuert sich am Mittag
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt MTU auf 'Outperform' - Ziel 428 Euro
finanzen.net Investment-Tipp: So bewertet Bernstein Research die MTU Aero Engines-Aktie
dpa-afx MTU-Aktie legt zu: Jahresziele angehoben
dpa-afx ROUNDUP: Triebwerksbauer MTU legt Latte für 2025 noch höher - Aktie gewinnt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt MTU auf 'Buy' - Ziel 450 Euro
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks 3 Reasons Growth Investors Will Love MTU Aero Engines (MTUAY)
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
Zacks Here is Why Growth Investors Should Buy MTU Aero Engines (MTUAY) Now
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Johannes Bußmann, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Katja Garcia Vila, buy
Zacks Rolls Royce Ramps Up US MTU Engine Build: Worth Buying the Stock?
