MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 20,61 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU auf "Outperform" mit einem Kursziel von 428 Euro belassen. Der Triebwerkshersteller habe mit seinem Bericht für das dritte Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen und die Jahresziele nun schon zum dritten Mal in diesem Jahr erhöht, schrieb Adrien Rabier am Donnerstag nach der Zahlenvorlage. Er bemängelte aber die Qualität der Zahlen./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Outperform
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
428,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
382,70 €
|Abst. Kursziel*:
11,84%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
382,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,81%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
413,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|13:16
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|11:31
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10:21
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:46
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
