Deutsche Bank AG

MTU Aero Engines Buy

14:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Der Triebwerkbauer habe die operativen Ergebniserwartungen erneut klar übertroffen, schrieb Christophe Menard in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum insgesamt starken Quartalsbericht, infolge dessen MTU auch die Ziele erhöht habe./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET

