MTU Aero Engines Aktie

381,10 EUR -6,40 EUR -1,65 %
STU
Marktkap. 20,36 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol MTUAF

Deutsche Bank AG

MTU Aero Engines Buy

14:31 Uhr
MTU Aero Engines Buy
MTU Aero Engines AG
381,10 EUR -6,40 EUR -1,65%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Der Triebwerkbauer habe die operativen Ergebniserwartungen erneut klar übertroffen, schrieb Christophe Menard in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum insgesamt starken Quartalsbericht, infolge dessen MTU auch die Ziele erhöht habe./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
385,20 €		 Abst. Kursziel*:
11,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
381,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,83%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
418,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

14:31 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
12:06 MTU Aero Engines Hold Warburg Research
09:41 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
08:01 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.25 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

finanzen.net Aktienbewertung MTU Aero Engines-Analyse: MTU Aero Engines-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet MTU Aero Engines-Analyse: MTU Aero Engines-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet
TraderFox Stocks in Action: MTU AeroEngines, Hensoldt, Vinci, Sanofi und Aurubis.
dpa-afx MTU-Aktie fällt: Bernstein hebt Ziel für MTU auf 446 Euro
dpa-afx SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerkshersteller hebt Jahresziele an
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX steigen
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich am Mittag leichter
finanzen.net MTU Aero Engines-Aktie: Jüngste Einstufung durch Warburg Research
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verzeichnet am Freitagmittag Verluste
finanzen.net MTU Aero Engines-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Outperform
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks 3 Reasons Growth Investors Will Love MTU Aero Engines (MTUAY)
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
Zacks Here is Why Growth Investors Should Buy MTU Aero Engines (MTUAY) Now
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Johannes Bußmann, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Katja Garcia Vila, buy
Zacks Rolls Royce Ramps Up US MTU Engine Build: Worth Buying the Stock?
