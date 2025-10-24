MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Freitagnachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 383,90 EUR.
Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 383,90 EUR abwärts. Bei 379,70 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 393,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 56.066 Stück.
Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 399,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 4,06 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 249,60 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 53,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,10 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 404,60 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 1,18 Mrd. EUR, gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht.
Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 17,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
MTU-Aktie legt zu: Jahresziele angehoben
DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: MTU Aero Engines-Aktie mit Kaufen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:31
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:06
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|09:41
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2025
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|14:31
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2025
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|23.10.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|30.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|05.12.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.02.2023
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|19.01.2022
|MTU Aero Engines Underweight
|Morgan Stanley
