Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit: DAX höher erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT schraubt Erwartungen hoch -- SuperMicro, Newmont, Ford im Fokus
aktualisiert 24.10.25 08:48 Uhr

Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen. VINCI wächst in allen Segmenten und bestätigt Ausblick. Fitch bestätigt Gea Group mit BBB+; Ausblick stabil. Holcim mit weniger Umsatz und stabilem Betriebsgewinn. Sanofi schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt. Safran hebt Ziele an.

Marktentwicklung


Am deutschen Aktienmarkt dürfte mit leichten Gewinnen starten.

Der DAX hatte bereits am Donnerstag mit einem Plus von 0,23 Prozent bei 24.207,79 Punkten geschlossen.
Der TecDAX ging unterdessen 0,37 Prozent schwächer bei 3.736,33 Einheiten in den Feierabend.

An der Wall Street wurde der Rückschlag in den wichtigsten US-Indizes zur Wochenmitte am Donnerstag wieder ausgemerzt. Sie bleiben damit in Lauerstellung auf weitere Rekorde. Auch an Asiens Börsen dominierten am Morgen die Gewinner. Der Optimismus der Anleger zeigt sich aktuell insbesondere in Tech-Werten. US-Präsident Donald Trump wird Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weißen Hauses am kommenden Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea treffen. Der US-Präsident hatte das Treffen mit Xi jüngst im Weißen Haus erneut angekündigt und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt.

Super Micro Computer-Aktie knickt ein nach deutlich gesenkter Umsatzprognose
Super Micro ComputerHENSOLDTFordIntelNewmontBigBear.aiModerna

