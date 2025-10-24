Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit: DAX höher erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT schraubt Erwartungen hoch -- SuperMicro, Newmont, Ford im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Am deutschen Aktienmarkt dürfte mit leichten Gewinnen starten. Der DAX hatte bereits am Donnerstag mit einem Plus von 0,23 Prozent bei 24.207,79 Punkten geschlossen.

Der TecDAX ging unterdessen 0,37 Prozent schwächer bei 3.736,33 Einheiten in den Feierabend. An der Wall Street wurde der Rückschlag in den wichtigsten US-Indizes zur Wochenmitte am Donnerstag wieder ausgemerzt. Sie bleiben damit in Lauerstellung auf weitere Rekorde. Auch an Asiens Börsen dominierten am Morgen die Gewinner. Der Optimismus der Anleger zeigt sich aktuell insbesondere in Tech-Werten. US-Präsident Donald Trump wird Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weißen Hauses am kommenden Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea treffen. Der US-Präsident hatte das Treffen mit Xi jüngst im Weißen Haus erneut angekündigt und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen werden fester erwartet. Der EURO STOXX 50 hatte bereits am Vortag mit einem Plus von 0,59 Prozent bei 5.672,38 Stellen geschlossen. Die europäischen Aktienmärkte werden zum Start etwas höher erwartet. Die bisherige Berichtssaison hat zwar bei Einzelwerten für Überraschungen und Kursbewegungen gesorgt, allerdings noch keinen Impuls in der Breite geliefert. Unternehmensseitig dünnt sich die Nachrichtenlage aus. Mit Blick auf die Geopolitik ist leicht positiv zu werten, dass das schon länger avisierte Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping nun kommenden Donnerstag stattfinden soll, wie das Weiße Haus mitteilte. Dass Trump die Handelsgespräche mit Kanada aus Verärgerung über einen Fernsehspot spontan für beendet erklärt hat, kommt zwar überraschend, löst aber bislang kein Störfeuer aus. So geht es an den Börsen in Ostasien teils kräftig nach oben. Im Blick haben die Akteure die Bekanntgabe von neuen Einkaufsmanagerindizes aus der EU und Verbraucherpreisdaten aus den USA. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,31 Prozent bei 46.734,61 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte daneben 0,89 Prozent auf 22.941,80 Zähler zu. Dennoch blieb die Stimmung verhalten: Der erneut verschärfte Zollstreit zwischen den USA und China sowie der andauernde Regierungsstillstand bremsten die Kauflaune der Anleger. Viele Investoren hielten sich zudem vor den am Freitag erwarteten Verbraucherpreisdaten zurück, die als wichtiger Hinweis für den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve gelten. Aufgrund des dreiwöchigen Shutdowns verzögert sich jedoch deren Veröffentlichung. Auf der konjunkturellen Agenda stehen am Donnerstag lediglich die Verkaufszahlen bestehender Häuser für den September. Auch die laufende Berichtssaison zeigt ein gemischtes Bild: Neben positiven Ergebnissen sorgten zuletzt mehrere Enttäuschungen für Zurückhaltung. So meldete Tesla im dritten Quartal zwar einen Rekordumsatz, musste jedoch einen Gewinneinbruch um 37 Prozent verkraften. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken