10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX höher erwartet

Der DAX dürfte mit leichten Gewinnen in den Freitagshandel starten und damit an seine Vortagesentwicklung anknüpfen.

2. Börsen in Fernost höher

In Tokio legt der Nikkei 225 zeitweise 1,30 Prozent auf 49.263,69 Punkte zu. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite daneben um 0,57 Prozent auf 3.944,91 Zähler nach oben. In Hongkong zeigt sich unterdessen der Hang Seng zeitweise 0,68 Prozent fester bei 26.144,14 Indexpunkten.

3. HENSOLDT schraubt Erwartungen nach oben - Book-to-Bill-Verhältnis und Marge im Blick

Wer­bung Wer­bung

Die HENSOLDT AG hat ihre Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2025 angehoben und konkretisiert. Zur Nachricht

4. Newmont-Aktie tiefer: Gewinn und Umsatz liegen über den Erwartungen

Der Goldproduzent Newmont hat am Donnerstag seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 vorgelegt. So liefen die Geschäfte. Zur Nachricht

5. Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen - Kanada nimmt nach Gesprächsabbruch GM und Stellantis ins Visier

Wer­bung Wer­bung

US-Präsident Donald Trump wird Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weißen Hauses am kommenden Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea treffen. Zur Nachricht

6. Ford trotzt Trumps Zöllen - Gewinn übertrifft Erwartungen deutlich

Dem US-Autoriesen Ford Motor macht neben geschäftlicher Hürden durch die Importzölle der Regierung von Präsident Donald Trump auch ein Brand bei einem wichtigen Aluminium-Zulieferer zu schaffen. Zur Nachricht

7. Chipriese Intel überrascht mit starken Zahlen

Als einer der ersten großen US-Halbleiterkonzerne hat Intel am Donnerstag seine Zahlen für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht. So fiel die Bilanz des traditionsreichen Chip-Herstellers aus. Zur Nachricht

8. VINCI wächst in allen Segmenten und bestätigt Ausblick

VINCI hat im dritten Quartal ein Umsatzwachstum über alle Segmente hinweg erzielt. Zur Nachricht

9. Ölpreise tiefer

Die Ölpreise geben am Freitag nach. WTI kostet derzeit 61,52 US-Dollar je Barrell, für Brent müssen Anleger 65,79 US-Dollar hinlegen.

10. Euro zum Dollar etwas leichter

Der Euro gibt zum Dollar leicht nach, zuletzt wurde ein Euro-Dollar-Kurs von 1,1607 festgestellt.