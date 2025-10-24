DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,44 +1,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin96.025 +1,4%Euro1,1610 -0,1%Öl65,70 -0,4%Gold4.092 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 TeamViewer A2YN90
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Intel überrascht mit starken Zahlen -- HENSOLDT schraubt Erwartungen hoch
Top News
Super Micro Computer-Aktie knickt ein nach deutlich gesenkter Umsatzprognose Super Micro Computer-Aktie knickt ein nach deutlich gesenkter Umsatzprognose
Trump will Xi treffen - Kanada nimmt nach Gesprächsabbruch GM und Stellantis ins Visier Trump will Xi treffen - Kanada nimmt nach Gesprächsabbruch GM und Stellantis ins Visier
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
10 vor 9

Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: Mit diesen 10 Fakten ins Wochenende an der Börse

24.10.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.207,8 PKT 56,7 PKT 0,23%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.968,0 PKT 186,2 PKT 0,72%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
49.299,7 PKT 658,0 PKT 1,35%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.922,4 PKT 8,7 PKT 0,22%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX höher erwartet

Der DAX dürfte mit leichten Gewinnen in den Freitagshandel starten und damit an seine Vortagesentwicklung anknüpfen.

2. Börsen in Fernost höher

In Tokio legt der Nikkei 225 zeitweise 1,30 Prozent auf 49.263,69 Punkte zu. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite daneben um 0,57 Prozent auf 3.944,91 Zähler nach oben. In Hongkong zeigt sich unterdessen der Hang Seng zeitweise 0,68 Prozent fester bei 26.144,14 Indexpunkten.

3. HENSOLDT schraubt Erwartungen nach oben - Book-to-Bill-Verhältnis und Marge im Blick

Wer­bung

Die HENSOLDT AG hat ihre Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2025 angehoben und konkretisiert. Zur Nachricht

4. Newmont-Aktie tiefer: Gewinn und Umsatz liegen über den Erwartungen

Der Goldproduzent Newmont hat am Donnerstag seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 vorgelegt. So liefen die Geschäfte. Zur Nachricht

5. Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen - Kanada nimmt nach Gesprächsabbruch GM und Stellantis ins Visier

Wer­bung

US-Präsident Donald Trump wird Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weißen Hauses am kommenden Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea treffen. Zur Nachricht

6. Ford trotzt Trumps Zöllen - Gewinn übertrifft Erwartungen deutlich

Dem US-Autoriesen Ford Motor macht neben geschäftlicher Hürden durch die Importzölle der Regierung von Präsident Donald Trump auch ein Brand bei einem wichtigen Aluminium-Zulieferer zu schaffen. Zur Nachricht

7. Chipriese Intel überrascht mit starken Zahlen

Als einer der ersten großen US-Halbleiterkonzerne hat Intel am Donnerstag seine Zahlen für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht. So fiel die Bilanz des traditionsreichen Chip-Herstellers aus. Zur Nachricht

8. VINCI wächst in allen Segmenten und bestätigt Ausblick

VINCI hat im dritten Quartal ein Umsatzwachstum über alle Segmente hinweg erzielt. Zur Nachricht

9. Ölpreise tiefer

Die Ölpreise geben am Freitag nach. WTI kostet derzeit 61,52 US-Dollar je Barrell, für Brent müssen Anleger 65,79 US-Dollar hinlegen.

10. Euro zum Dollar etwas leichter

Der Euro gibt zum Dollar leicht nach, zuletzt wurde ein Euro-Dollar-Kurs von 1,1607 festgestellt.

Bildquellen: IPConcept

Mehr zum Thema DAX 40

08:43Steigende Safran-Auslieferungen geben Airbus Hoffnung
08:39Freundlicher Wochenausklang erwartet: DAX dürfte Freitagshandel im Plus beginnen
08:35dailyDAX: Dynamische Erholung gestartet
08:35dailyDAX: Dynamische Erholung gestartet
08:35dailyDAX: Dynamische Erholung gestartet
08:30Airbus erwartet Verdoppelung der Frachtflugzeugflotte bis 2044
08:00Trading Idee: DAX nimmt erneut Kurs auf 24.500 Punkte
08:00Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: Mit diesen 10 Fakten ins Wochenende an der Börse
mehr