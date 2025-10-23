DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,78 +1,8%Nas22.942 +0,9%Bitcoin94.747 +2,2%Euro1,1618 ±0,0%Öl65,77 +2,2%Gold4.111 +0,4%
Umsatz steigt

VINCI-Aktie: VINCI wächst in allen Segmenten und bestätigt Ausblick

23.10.25 21:53 Uhr
VINCI-Aktie: VINCI wächst auf breiter Front - Baukonzern überrascht mit Umsatzplus | finanzen.net

Vinci hat im dritten Quartal ein Umsatzwachstum über alle Segmente hinweg erzielt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VINCI
125,40 EUR 3,85 EUR 3,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 3,5 Prozent auf 19,4 Milliarden Euro. Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Für das laufende Jahr hat sich VINCI einen Anstieg von Umsatz und Gewinn vorgenommen.

JPMorgan belässt VINCI auf 'Overweight' - Ziel 142 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für VINCI nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Die Erlösentwicklung habe ihre Prognose moderat übertroffen, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.

DOW JONES und dpa-AFX

Nachrichten zu VINCI

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu VINCI

DatumRatingAnalyst
21:21VINCI OverweightJP Morgan Chase & Co.
20:56VINCI OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025VINCI BuyUBS AG
09.10.2025VINCI OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025VINCI BuyJefferies & Company Inc.
