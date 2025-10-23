VINCI-Aktie: VINCI wächst in allen Segmenten und bestätigt Ausblick
Vinci hat im dritten Quartal ein Umsatzwachstum über alle Segmente hinweg erzielt.
Werte in diesem Artikel
Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 3,5 Prozent auf 19,4 Milliarden Euro. Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Für das laufende Jahr hat sich VINCI einen Anstieg von Umsatz und Gewinn vorgenommen.
JPMorgan belässt VINCI auf 'Overweight' - Ziel 142 Euro
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für VINCI nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Die Erlösentwicklung habe ihre Prognose moderat übertroffen, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.
DOW JONES und dpa-AFX
|Datum
|Rating
|Analyst
|21:21
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:56
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|VINCI Buy
|UBS AG
|09.10.2025
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
