Umsatz steigt

Vinci hat im dritten Quartal ein Umsatzwachstum über alle Segmente hinweg erzielt.

Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 3,5 Prozent auf 19,4 Milliarden Euro. Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Für das laufende Jahr hat sich VINCI einen Anstieg von Umsatz und Gewinn vorgenommen.

JPMorgan belässt VINCI auf 'Overweight' - Ziel 142 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für VINCI nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Die Erlösentwicklung habe ihre Prognose moderat übertroffen, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.

DOW JONES und dpa-AFX