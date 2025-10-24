DAX 24.302 +0,3%ESt50 5.695 +0,4%MSCI World 4.378 +0,2%Top 10 Crypto 15,73 +5,7%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 98.813 +0,4%Euro 1,1629 +0,0%Öl 65,10 -0,9%Gold 4.036 -1,1%
VINCI Aktie

119,05 EUR -1,75 EUR -1,45 %
STU
110,32 CHF -0,88 CHF -0,79 %
BRX
Marktkap. 67,99 Mrd. EUR

KGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci von 145 auf 140 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Pierre Rousseau kappte am Sonntag seine Schätzungen aufgrund wohl für länger hoher Unternehmenssteuern in Frankreich. Unter den Infrastrukturunternehmen präferiert er Eiffage./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 07:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Overweight

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
119,05 €		 Abst. Kursziel*:
17,60%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
119,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,60%
Analyst Name:
Pierre Rousseau 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

