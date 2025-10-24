VINCI Aktie
Marktkap. 67,99 Mrd. EURKGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci von 145 auf 140 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Pierre Rousseau kappte am Sonntag seine Schätzungen aufgrund wohl für länger hoher Unternehmenssteuern in Frankreich. Unter den Infrastrukturunternehmen präferiert er Eiffage./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 07:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vinci
Zusammenfassung: VINCI Overweight
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
140,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
119,05 €
|Abst. Kursziel*:
17,60%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
119,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,60%
|
Analyst Name:
Pierre Rousseau
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
137,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|09:16
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
