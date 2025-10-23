DAX 24.205 +0,0%ESt50 5.658 -0,2%MSCI World 4.346 +0,1%Top 10 Crypto 15,25 +0,3%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.752 +1,1%Euro 1,1642 +0,2%Öl 66,16 +0,3%Gold 4.107 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Intel 855681 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX unentschlossen -- Wall Street höher erwartet -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Siltronic: Sturm auf die 60 Euro Siltronic: Sturm auf die 60 Euro
Ex-Nissan-COO warnt: Teslas neue Modelle sind BYD & Co. klar unterlegen Ex-Nissan-COO warnt: Teslas neue Modelle sind BYD & Co. klar unterlegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

VINCI Aktie

Kaufen
Verkaufen
VINCI Aktien-Sparplan
119,40 EUR -4,50 EUR -3,63 %
STU
122,75 EUR +1,20 EUR +0,99 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 69,01 Mrd. EUR

KGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 867475

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000125486

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VCISF

Deutsche Bank AG

VINCI Buy

15:01 Uhr
VINCI Buy
Aktie in diesem Artikel
VINCI
119,40 EUR -4,50 EUR -3,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Der Infrastrukturkonzern habe mit seinem Umsatz für das dritte Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in dem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Bericht der Franzosen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: VINCI Buy

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
122,75 €		 Abst. Kursziel*:
5,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
119,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,88%
Analyst Name:
Harishankar Ramamoorthy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

08:26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.25 VINCI Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 VINCI Outperform RBC Capital Markets
16.10.25 VINCI Buy UBS AG
09.10.25 VINCI Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu VINCI

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: MTU AeroEngines, Hensoldt, Vinci, Sanofi und Aurubis. Stocks in Action: MTU AeroEngines, Hensoldt, Vinci, Sanofi und Aurubis.
finanzen.net VINCI-Aktie tiefer: VINCI wächst in allen Segmenten und bestätigt Ausblick
dpa-afx ROUNDUP: Mischkonzern Vinci wächst und bekräftigt Prognose - Aktie gibt nach
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Vinci auf 'Overweight' - Ziel 142 Euro
dpa-afx Mischkonzern Vinci wächst und bekräftigt Prognose
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
TraderFox Big Call: Vinci, Schneider Electric, Hannover Rück, Krones
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 3 Jahren abgeworfen
Zacks ISRG Stock Dips Despite Introducing Real-Time Insights on da Vinci 5
Benzinga Intuitive Surgical Reveals New FDA-Cleared Features Driving Innovation In da Vinci 5
Zacks Are Investors Undervaluing Vinci (VCISY) Right Now?
MotleyFool Vinci Partners AUM Hits $56 Billion
MotleyFool Vinci Partners (VINP) Q2 2025 Earnings Transcript
Zacks Should Value Investors Buy Vinci (VCISY) Stock?
Zacks Is Vinci (VCISY) Outperforming Other Construction Stocks This Year?
Zacks ISRG's Vessel Sealer Curved for da Vinci Systems Gets FDA Approval
RSS Feed
VINCI zu myNews hinzufügen