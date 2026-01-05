VINCI-Aktie verliert dennoch: Unternehmen kündigt Aktienrückkauf an
VINCI hat mit einem nicht genannten Finanzdienstleister eine Vereinbarung über den Rückkauf eigener Aktien im Wert von bis zu 600 Millionen Euro unterzeichnet.
Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern VINCI teilte mit, die Vereinbarung gelte für einen Zeitraum vom 6. Januar bis spätestens zum 25. März 2026.
Am Dienstag bewegt sich die VINCI-Aktie an der EURONEXT in Paris abwärts: Zeitweise steht das Papiere bei 120,85 Euro um 0,37 Prozent tiefer.
