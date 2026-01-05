DAX24.902 +0,1%Est505.909 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,60 +0,2%Nas23.396 +0,7%Bitcoin79.809 -0,5%Euro1,1716 -0,1%Öl61,89 +0,2%Gold4.449 +0,1%
Vereinbarung unterzeichnet

VINCI-Aktie verliert dennoch: Unternehmen kündigt Aktienrückkauf an

06.01.26 10:51 Uhr
Aktienrückkauf bei VINCI: Was die Ankündigung bedeutet - Aktie verliert dennoch | finanzen.net

VINCI hat mit einem nicht genannten Finanzdienstleister eine Vereinbarung über den Rückkauf eigener Aktien im Wert von bis zu 600 Millionen Euro unterzeichnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VINCI
121,05 EUR -0,75 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern VINCI teilte mit, die Vereinbarung gelte für einen Zeitraum vom 6. Januar bis spätestens zum 25. März 2026.

Am Dienstag bewegt sich die VINCI-Aktie an der EURONEXT in Paris abwärts: Zeitweise steht das Papiere bei 120,85 Euro um 0,37 Prozent tiefer.

DJG/DJN/sha/ros

DOW JONES

05.01.2026VINCI BuyUBS AG
17.12.2025VINCI BuyUBS AG
16.12.2025VINCI BuyJefferies & Company Inc.
19.11.2025VINCI BuyUBS AG
18.11.2025VINCI BuyJefferies & Company Inc.
