EU-Ratspräsident: 'Grönland gehört seinem Volk'

07.01.26 19:24 Uhr

NIKOSIA (dpa-AFX) - EU-Ratspräsident António Costa hat Grönland und Dänemark angesichts des wiederholten US-Anspruchs auf die größte Insel der Welt Solidarität zugesichert. "Grönland gehört seinem Volk. Über Dänemark und über Grönland kann nichts ohne Dänemark oder ohne Grönland entschieden werden." Beide Länder hätten die volle Unterstützung der EU, sagte Costa bei der Eröffnungsfeier der zyprischen EU-Ratspräsidentschaft in Nikosia.

Wer­bung

Verfechter des Völkerrechts

Europa sei eine Wertegemeinschaft, deren Stärke auch von der Konsequenz abhänge, mit der diese Werte verteidigt würden. "Deshalb kann die Europäische Union Verletzungen des Völkerrechts nicht akzeptieren - sei es in Zypern, Lateinamerika, Grönland, der Ukraine oder in Gaza", sagte Costa. Europa werde ein fester und unbeirrbarer Verfechter des Völkerrechts und des Multilateralismus bleiben.

Militäreinsatz nicht ausgeschlossen

Zuletzt hatten die USA Grönland erneut für sich beansprucht. Das Weiße Haus schloss einen Militäreinsatz zur Annexion ausdrücklich nicht aus, während Außenminister Marco Rubio Berichten zufolge einen Kauf der riesigen Arktisinsel favorisiert. Grönland mit seinen rund 56.000 Einwohnern ist weitgehend autonom, gehört aber offiziell zum Königreich Dänemark.

Mit Zypern übernahm am 1. Januar eines der kleinsten EU-Länder den EU-Ratsvorsitz. Der Inselstaat hat nur rund eine Million Einwohner. Die Ratspräsidentschaft wechselt alle sechs Monate, bis Ende Dezember hatte Dänemark sie inne./tt/DP/men